Locutora tica sorprende con lo que le contestó a un seguidor quien le dijo que parecía hombre

Emilia Guillén cumplió un año de estar en la radio. (Emilia Guillén /Emilia Guillén)

Emilia Guillén, locutora de la emisora Amor 93.9, se volvió tendencia en redes sociales tras responder a un seguidor que le comentó que parecía hombre en uno de sus videos. La comunicadora no dudó en “sepultarlo” con una respuesta que, rápidamente, se volvió viral en TikTok.

LEA MÁS: Locutora se salvó de un asalto y hasta de un accidente justo antes de los desfiles patrios

“Hola, no te preocupes, todos nos equivocamos, incluso yo misma me equivoqué, pensé que eras un caballero, ya ves, también me equivoqué”, dijo en el video que compartió en su cuenta.

Emilia Guillén sepultó a un seguidor. (Emilia Guillén /Emilia Guillén)

Emilia Guillén contó que transforma el odio en amor. (Emilia Guillén /Emilia Guillén)

Emilia Guillén es muy querida por sus seguidores de TikTok. (Emilia Guillén /Emilia Guillén)

El clip generó cientos de comentarios de sus seguidores: “Era que le contestara, no que lo matara”, “Lo sepultó”, “Divina, guapa, educada y con una hermosa voz”.

Este medio se puso en contacto con Emilia Guillén, quien recientemente, cumplió un año en la emisora, y nos contó que no es la primera vez que recibe comentarios sobre su físico o preferencia sexual.

LEA MÁS: Locutor Frank Castillo ya es papá pero antes se llevó el susto de su vida con su bebé

Emilia Guillén le contesta a la gente que le tira odio en redes sociales. (Emilia Guillén /Emilia Guillén)

Emilia Guillén es locutora en una radio tica. (Emilia Guillén /Emilia Guillén)

“La gente todo lo critica, y otros me dicen que no pierda el tiempo en contestar, pero quiero llevar un mensaje claro: que la gente tenga un poco de empatía y respeto. Les enoja que al final uno les conteste con educación”, comentó la locutora.

Ante todas las críticas, Emilia envió un mensaje profundo:

“No se nos olvide que somos humanos más allá de la forma de vestir o un corte de cabello. Somos humanos que sentimos como todos y nunca debemos juzgar ni señalar a nadie, porque detrás hay una familia que se ve afectada. Al mundo vinimos a vivir felices, en paz y tratarnos con respeto”.

El apoyo de sus seguidores

Guillén nos confesó que tiene una comunidad que la considera su familia, compuesta mayormente por mujeres de distintas edades. Personas que la saludan en la calle, la quieren, la admiran y la respetan. Esta cercanía ha sido clave para su permanencia y éxito en la cabina de radio Amor 93.9.

Antecedentes y experiencias previas

Al inicio, los comentarios dolían, pero Emilia aprendió a no tomarlos tan a pecho:

“Me di cuenta de que el que más debía señalarme y juzgarme era el que más me ama. La gente solo aporta lo que tiene en su corazón. Desde ahí dejé de afectarme tanto los comentarios, aunque a veces es un poco molesto”.

La locutora agregó que ha buscado ayuda espiritual y que Dios ha sido su apoyo para entender que algunas personas no saben manejar la situación y devuelven odio con odio.

“Yo trato de devolver odio con amor y respeto para que entiendan que no todos somos iguales”, afirmó.

Guillén recordó que antes de iniciar en la radio, iba a ser invitada a un programa, pero la persona encargada decidió no llamarla al darse cuenta de su orientación sexual. “Nunca tuve una respuesta como tal, pero después entendí la razón al ver un comentario homofóbico en otro perfil”, contó.

Los comentarios de “odio” en redes

La locutora explicó que no se prepara para responder, sino que analiza el momento y el perfil de quien le escribe:

“Me pongo en los zapatos de la otra persona y trato de contestar con amor. Hay gente que opina diferente y eso lo respeto, pero no todos podemos vivir con odio”, agregó.

Sobre las redes sociales, Emilia señaló que son un mar abierto que la gente puede usar para bien o para mal.

“Gracias a Dios, yo las he sabido manejar para bien, para mi crecimiento personal y profesional, como mamá. He ayudado a mucha gente, desde reconciliar parejas hasta salvar vidas. Se ha transmitido un mensaje bonito”, concluyó.