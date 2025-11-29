Teleguía Farándula

Los jugosos premios que se disputan en la final de Mira quién baila

El reality de baile llega a su noche decisiva con cuatro parejas dispuestas a dejarlo todo por el jugoso premio monetario para apoyar causas sociales

Por Fabiola Montoya Salas
Final Mira quién baila
Los finalistas de Mira Quién Baila ya se preparan para la noche decisiva. (Archivo/Archivo)

La segunda temporada de Mira Quién Baila termina este domingo y solo cuatro parejas siguen en pie para pelear por los premios más jugosos del concurso, incluido el gran premio de $15.000 (alrededor de 7 millones) que será donado a una organización de bien social.

La pareja ganadora donará el dinero a la institución o causa que están defendiendo; pero los demás lugares tampoco se van con las manos vacías.

El programa inició en setiembre con 10 parejas en competencia y ahora solo quedan cuatro, listas para darle el cierre más explosivo a la temporada.

23/11/2025. Mira quien baila. Gala 11. Estudio Marco Picado, Sábana. Fotografía: Lilly Arce
Los premios de la final van desde $3.000 hasta $15.000 para causas de bien social. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Los premios de Mira quien baila

Así se repartirán los premios. Segundo lugar se llevará $7.000 (casi 3 millones y medio de colones), el tercer lugar $5.000 (2,4 millones) y el cuarto lugar: $3.000 (un millón y medio de colones, aproximados).

Y estas son las parejas que llegaron a la final y las organizaciones que representan:

Ítalo Marenco y Lucía Jiménez: Competirán para apoyar a la Fundación Pro Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos.

Mariana Uriarte y Michael Rubí: Darán la batalla por el Centro Canaan de Hogares de Rehabilitación Zoe, que trabaja con personas farmacodependientes.

Ericka Morera y Javier Acuña: Buscan ganar para apoyar a Fundavida, organización que atiende a niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.

Jeff-On y Alhana Morales: Bailan para beneficiar a la Fundación Pollitos de Hierro, que apoya a niños con cáncer.

Las votaciones están abiertas en votos.teletica.com o enviando mensaje de texto al WhatsApp 6070-0777.

Estos son los hashtags para apoyar a las parejas finalistas: #TeamItalo#TeamMari#TeamKeka#TeamJeff

