Los jugosos premios que se disputan en la final de Mira quién baila

Los finalistas de Mira Quién Baila ya se preparan para la noche decisiva. (Archivo/Archivo)

La segunda temporada de Mira Quién Baila termina este domingo y solo cuatro parejas siguen en pie para pelear por los premios más jugosos del concurso, incluido el gran premio de $15.000 (alrededor de 7 millones) que será donado a una organización de bien social.

La pareja ganadora donará el dinero a la institución o causa que están defendiendo; pero los demás lugares tampoco se van con las manos vacías.

El programa inició en setiembre con 10 parejas en competencia y ahora solo quedan cuatro, listas para darle el cierre más explosivo a la temporada.

Los premios de la final van desde $3.000 hasta $15.000 para causas de bien social. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Los premios de Mira quien baila

Así se repartirán los premios. Segundo lugar se llevará $7.000 (casi 3 millones y medio de colones), el tercer lugar $5.000 (2,4 millones) y el cuarto lugar: $3.000 (un millón y medio de colones, aproximados).

Y estas son las parejas que llegaron a la final y las organizaciones que representan:

Ítalo Marenco y Lucía Jiménez: Competirán para apoyar a la Fundación Pro Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos.

Mariana Uriarte y Michael Rubí: Darán la batalla por el Centro Canaan de Hogares de Rehabilitación Zoe, que trabaja con personas farmacodependientes.

Ericka Morera y Javier Acuña: Buscan ganar para apoyar a Fundavida, organización que atiende a niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.

Jeff-On y Alhana Morales: Bailan para beneficiar a la Fundación Pollitos de Hierro, que apoya a niños con cáncer.

Las votaciones están abiertas en votos.teletica.com o enviando mensaje de texto al WhatsApp 6070-0777.

Estos son los hashtags para apoyar a las parejas finalistas: #TeamItalo#TeamMari#TeamKeka#TeamJeff