Luis Carlos Monge reveló el duro motivo por el cual tiene que poner en pausa su programa ¡A Cachete!

Luis Carlos Monge tiene que decirle adiós a su amado "A Cachete" (Instagram)

El periodista Luis Carlos Monge se vio obligado por varias razones a darle una pausa a uno de los proyectos más importantes de su vida ¡A Cachete!

Por medio de un corto, pero emotivo comunicado en sus redes sociales, el comunicador contó que por falta de pauta tendrá que dejar el programa de entrevistas por un tiempo indefinido.

Cientos de seguidores del periodista lamentaron la noticia, porque muchos disfrutaban semana a semana de las originales y entretenidas entrevistas que les hacía a diferentes figuras de la farándula, la política y los deportes del país, la última fue Elena Correa, quien eligió el espacio para cantar a capela por primera vez.

A pesar del cariño de la gente, Monge le contó a La Teja que el cambio de canal del 8 al 13 sí le pasó factura y él debe pagar semana a todas las personas que hacen posible el programa.

!A Cachete de momento se suspende por un montón de temas, sobre todo por el compromiso que tengo con la gente que trabaja conmigo, siempre he sido de cumplir con los pagos, tenemos un equipo, aunque la gente no lo crea, a pesar de que es un programa pequeñito hay mucha gente involucrada, nunca les he quedado debiendo nada, pero si han sido meses complicados con el tema de pauta”, explicó.

El comunicador agregó que no es el cierre de una temporada, que cuando cierra es porque le toca, pero espera volver pronto, porque el programa es muy importante para él.

“A Cachete es un proyecto que amo, que adoro, cuando salí de canal 7 fue precisamente para trabajar en un proyecto propio que siempre quise hacer. De momento, lo que hago es una pausa en la parte de tele y estoy viendo dónde lo puedo retomar”.

Nicole Aldana fue una de las invitadas de A Cachete

Pasar de Multimedios a canal 13 le pasó factura al programa

Monge reconoció que a pesar de que está muy agradecido con el Sinart por darle espacio a su proyecto, irse de canal 8 tuvo sus consecuencias.

“Muy agradecidos con las televisoras que han confiado en el proyecto, nosotros salimos de canal 8 porque se nos cambiaron los términos del contrato, durante cuatro años trabajamos con un modelo y desde México decidieron cambiarlo y se nos hizo imposible pagar el alquiler, hicimos el cambio para canal 13, pero lamentablemente eso implicó ajustes en temas de audiencia, también algunos patrocinadores sintieron un poquito el cambio y es algo normal”, comentó.

A pesar de que acaba de tomar esta decisión, fue claro en que no es un cierre definitivo, va a trabajar para volver en algún momento y no descarta que en otro formato.

“Si lo retomo, necesito garantizar la platica semana a semana que implica un programa de este calibre. Si logro acomodarme, no descarto regresar, ya sea en tele o en una plataforma digital. Valoraría mucho la plataforma en que se haga, podría valorar hacerlo por temporadas, garantizarme cierto patrocinio para hacer cierta cantidad de episodios por temporada, pero lo vamos a evaluar”.

El periodista es consciente de que, a pesar de que los números no le estaban dando, mucha gente lamentó la noticia porque pasa pendiente de cada una de las entrevistas que se publican.

“Yo no tengo un jefe, tengo un montón de jefes que al final de cuentas es cada una de las personas que apoyan el trabajo que uno hace y yo ya tengo 19 años de estar en esto y siempre agradezco muchísimo el cariño de la gente, por muchos años fui el “Perro de traba” (sección que tenía en Telenoticias) y después de A Cachete la gente me pare y me dice: ‘¿Qué, a cachete?’, es muy bonito, es una marca muy bonita y un sinónimo de la que gente ve el programa porque quiere disfrutar, pasar un rato bonito y olvidarse de lo deprimente que pasa en el país”.

Monge tiene otros proyectos e ingresos en sus diferentes trabajos como comunicador, se encarga de dar asesorías y manejarle la comunicación a algunas empresas, hecho que agradece, ya que su estabilidad económica no se ve tan comprometida con este cambio.

Él espera que la gente siga viendo los episodios del programa por medio del canal de YouTube, mientras se las arregla para encontrar la mejor forma de volver por todo lo alto y seguir pasándola a cachete con todos los ticos.