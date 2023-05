Lussania Víquez puso a llorar a más de uno contando su historia de fe

Lussania Víquez fue invitada en el podcast de Adriana Duran y Lizeth Castro

La presentadora de Informe 11, Lussania Víquez, puso a llorar a más de uno al abrir su corazón con las periodistas Adriana Durán y Lizeth Castro.

Víquez fue la protagonista de la de semana del podcast “Contanos tu historia”, donde durante casi una hora habló del cáncer de mama, las dificultades que ha enfrentado en la vida y su esperado embarazo.

“Voy a ser honesta, yo nunca relacioné el cáncer con muerte, fue hasta después que me di cuenta, porque yo dije, ‘no pasa nada, me quitan el tumor y 22 días estoy trabajando’ y fue porque lo detectaron a tiempo”, contó.

Víquez agregó que el miedo llegó cuando empezó a relacionarse con fundaciones y ONG, porque se dio cuenta de que ella podía ser la siguiente, después de ver a personas cercanas morir.

Para ella la clave estuvo en confiar en Dios y en el apoyo de las personas que la acompañaron en el proceso.

LEA MÁS: Lussania Víquez no pudo llegar a Informe 11 Las Historias por un problema de salud

“Aliándose a las personas correctas, llenándose de Dios, siendo selectiva con las batallas, pero sobre todo con mucha fe y mucho amor, creo que fue como logré salir adelante”, contó emotiva.

La comunicadora contó otros momentos difíciles de su vida, como cuando pensó que no iba a poder ser madre y el proceso de buscarlo por años.

Después de la tormenta llegó la calma y por fin le llegó la noticia que tanto esperaba.

“La secretaria de mi doctor me llamó y me dijo que si me podía estacionar y nada más me dijo, ‘vas a ser mamá, esta vez sí funcionó y hay otra cosa, no es uno, son dos’”, contó al borde de las lágrimas.

El episodio se llenó de comentarios de agradecimientos por compartir una historia llena de luchas, esperanza, pero sobre todo fe.