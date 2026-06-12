Lussania Víquez tuvo importante cita médica tras su cáncer y contó cómo le fue

La comunicadora costarricense Lussania Víquez compartió este jueves una noticia que le devolvió la tranquilidad a ella y a su familia.

La expresentadora de televisión acudió a su chequeo anual en el servicio de oncología del hospital San Juan de Dios, una cita muy importante para cualquier paciente que haya enfrentado un cáncer, debido a que permite descartar una posible reaparición de la enfermedad.

Por dicha, los resultados fueron los mejores.

Todo salió bien

Lussania Víquez (Instagram/Instagram)

Lussania contó a través de sus redes sociales que la revisión médica fue satisfactoria y que los especialistas le confirmaron que todo marcha correctamente.

“Hoy tenía mi chequeo anual aquí en oncología del hospital San Juan de Dios. Gracias a Dios todo salió muy bien. En mi caso ya me están dando las citas cada año y tengo que venir con todos los exámenes, pero por dicha todo salió bien”, comentó.

La comunicadora explicó que este tipo de controles forman parte del seguimiento habitual que reciben los pacientes oncológicos, incluso muchos años después de haber concluido los tratamientos.

Un mensaje para no descuidar la salud

Además de compartir la buena noticia, Lussania aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores sobre la importancia de realizarse exámenes médicos periódicos.

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La locutora recordó que ella logró superar el cáncer gracias a que el diagnóstico llegó a tiempo, por lo que insiste en que la prevención puede marcar una enorme diferencia.

Por experiencia propia, sabe que detectar una enfermedad en sus etapas iniciales puede aumentar considerablemente las posibilidades de éxito en los tratamientos y, en muchos casos, salvar vidas.

Por eso hizo un llamado a las personas para que no posterguen sus controles médicos y atiendan cualquier señal de alerta que pueda presentar su cuerpo.

Lussania Víquez (Instagram)

Una historia de superación

Lussania ha contado en varias ocasiones que fue diagnosticada con cáncer de mama en estadio uno cuando tenía apenas 26 años.

La enfermedad la obligó a enfrentar un tratamiento que incluyó 16 sesiones de quimioterapia, una etapa difícil que logró superar con el apoyo de su familia y su fortaleza personal.

Con el paso de los años, su historia se ha convertido en un ejemplo para muchas mujeres, especialmente por la forma abierta y positiva con la que ha compartido su experiencia.