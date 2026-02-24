Luto en La Academia: Muere a los 47 años Héctor Zamorano, el recordado cantante de la primera generación

El cantante Héctor Zamorano, exintegrante de la primera generación de La Academia, falleció a los 47 años. La noticia fue confirmada por TV Azteca a través de sus redes sociales, donde expresaron sus condolencias por el deceso del artista.

Zamorano fue uno de los 14 participantes que formaron parte del reality musical en 2002.

Su paso por La Academia y su carrera

Durante su participación en el concurso, interpretó el tema “A todo pulmón” la noche de su salida. Años después, recordó que su eliminación fue un momento difícil que impactó su autoestima y estabilidad emocional.

En 2003 lanzó su álbum debut titulado “Mi sabor”, del cual se desprendió su canción más conocida, “Batido de coco”. El cantante manifestó en su momento que el disco le abrió nuevas oportunidades y proyectaba grabar un segundo material, que finalmente no se concretó.21 1|

Además de su faceta musical, Zamorano participó en producciones televisivas como “Súbete a mi moto” y en obras de teatro. También incursionó en la conducción en televisión jalisciense y regresó al formato de competencia en programas como “Desafío de estrellas” en 2003 y “Segunda oportunidad” en 2010.

Pese a haber sido el primer eliminado de su generación, mantuvo relación con varios excompañeros del programa. En entrevistas posteriores, reconoció que la experiencia en el reality fue compleja y que, de regresar el tiempo, no volvería a participar.

El fallecimiento del cantante ha generado mensajes de condolencias y recuerdos de quienes siguieron la primera generación del programa musical.

🖤 Se confirma el fallecimiento de Héctor Zamorano a los 47 años de edad, participante de la primera edición de La Academia de TV Azteca. El también actor falleció en su natal Veracruz. ✨ pic.twitter.com/nioDuZhPht — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) February 24, 2026

