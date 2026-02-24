Tyra Banks admite error en uno de los episodios más polémicos de America’s Next Top Model

Tyra Banks reconoció que hoy ve con otros ojos la polémica sesión del reality.

La exsupermodelo Tyra Banks decidió hablar claro sobre uno de los momentos más cuestionados de su programa America’s Next Top Model.

En el documental de Netflix Reality Check: Inside America’s Next Top Model, Banks reconoció que la famosa sesión en la que las concursantes debían transformarse en distintas etnias mediante maquillaje y vestuario fue un error.

El episodio, transmitido en 2005 durante la cuarta temporada, generó una ola de críticas por el uso de caracterizaciones que muchos señalaron como “blackface”. En ese momento, según explicó, no dimensionó la controversia.

“No pensé que fuera problemático”, admitió, señalando que estaba enfocada en lo que ella consideraba un mensaje positivo: destacar que la piel oscura y los rasgos diversos también son hermosos.

Sin embargo, la reacción del público fue inmediata y contundente. Con el paso del tiempo, Banks aseguró que logró entender por completo por qué esa dinámica fue vista como ofensiva.

El episodio de 2005 fue uno de los más criticados de America’s Next Top Model. (Evan Vucci)

Aunque la intención (según el equipo del programa) era cuestionar los estándares tradicionales de belleza, el resultado terminó generando el efecto contrario. De hecho, el reto se repitió en otra temporada, lo que avivó aún más la polémica.

Exparticipantes también han compartido su incomodidad con algunas dinámicas del reality. Varias señalaron que hubo sesiones fotográficas y momentos en el set que no eran lo que esperaban al entrar a la competencia.

Con los años, la percepción sobre este tipo de contenidos cambió. Lo que en la década del 2000 pasó como “innovador”, hoy se analiza con una mirada mucho más crítica.

La confesión de Tyra vuelve a poner sobre la mesa un debate que usted seguramente ha visto en redes: ¿basta la buena intención cuando el impacto termina siendo negativo?