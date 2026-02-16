La oscura cara del reality America’s Next Top Model, exparticipante hizo fuertes e impactantes revelaciones

El estreno de la docuserie de Netflix sobre America’s Next Top Model reavivó la polémica en torno al reality.

Adrianne Curry, ganadora de la primera temporada en 2003, acusó a la producción de someter a las concursantes a hambre, privación de sueño y presión psicológica para generar contenido televisivo.

André León Talley fue jurado en el programa de televisión 'America’s Next Top model’. En la imagen aparece junto a la presentadora del espacio Tyra Banks. Foto: Twitter

En declaraciones a Page Six, Curry aseguró que pasaba largas horas sin comida. “Estuve hambrienta todo el día y no nos daban de comer hasta las tres o cuatro de la tarde”, afirmó. Según su relato, la situación empeoró conforme avanzaba la competencia y fueron eliminadas participantes, ya que la cocina fue desmantelada, impidiéndoles preparar alimentos.

Hambre, sueño y presión extrema

Adrianne Curry ganó la primera temporada de America’s Next Top Model en 2003. (Instagram/Instagram)

La exmodelo también denunció privación de sueño intencionada. Indicó que las mantenían en ceremonias de eliminación hasta las dos de la madrugada y que debían levantarse a las cinco y media para continuar grabando.

Curry describió además supuestas tácticas de manipulación en entrevistas, en las que les sugerían dudas sobre otras concursantes para provocar conflictos. A esto se sumaron secuelas físicas por cambios de imagen exigidos por el programa, como extensiones que, según relató, le provocaron heridas en el cuero cabelludo.

“Tenías que fingir que no dolía porque eliminaban a cualquiera que se quejara”, declaró.

Demandas y otras denuncias

El testimonio de Curry se suma al de otras exconcursantes. Sarah Hartshorne, del ciclo 9, afirmó en un documental de Vice que la producción buscaba mantenerlas confundidas y estresadas para mejorar la televisión.

Angelea Preston, del ciclo 17, presentó en 2015 una demanda por USD 3 millones por presunta falta de descanso y alimentación, aunque la retiró en 2018.

Ante las críticas, Tyra Banks reconoció en 2020 que hubo “decisiones desafortunadas” en el programa.

En 2025, durante los premios Essence Black Women in Hollywood, sostuvo que no todo se hizo bien, pero defendió el impacto del formato durante sus 24 ciclos.

Curry, pese a sus señalamientos, afirmó no guardar rencor. Reconoció que el reality marcó su carrera, aunque cuestionó la edición y la presión vivida tras cámaras.

Nota realizada con ayuda de IA