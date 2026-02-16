Miss Universe 2026 vivirá momento clave este sábado 21 de febrero

Este sábado se empezará a escribir una nueva historia en el certamen de belleza más importante del país.

La organización de Miss Universe Costa Rica, propiedad del canal ¡Opa!, revelará quiénes son las mujeres que lucharán por la codiciada corona en su edición de este año.

Ya quedan pocos días para que Mahyla Roth entregue su corona de Miss Universe Costa Rica. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La cita es el sábado 21 de febrero, día en el que se conocerá oficialmente a las aspirantes que lograron superar el proceso de selección y que continuarán en competencia rumbo a la gran final.

Según explicó la organización en sus redes sociales, este paso marca el inicio formal del camino hacia la corona más deseada del país.

Días atrás, la organación también dio a conocer al jurado encargado de evaluar a las participantes en el casting nacional.

La modelo Valeria Rees fue parte del jurado para elegir a las participantes de Miss Universo Costa Rica 2026. (Instagram/Instagram)

La actual reina de belleza, Mahyla Roth, la modelo Valeria Rees y su esposo, Kurt Werner, así como Shamira Sequeira, doctora y presentadora de televisión, fueron los encargados de seleccionarlas.

La organización destacó que ellos conforman un grupo con experiencia, criterio y visión para elegir a las candidatas oficiales.

Además, ya está definida la fecha y el lugar de la gala final. La coronación de la sucesora de Roth se realizará el 9 de mayo, a las 8 p. m., en el Centro Nacional de Convenciones, escenario donde se conocerá quién será la próxima representante de la belleza costarricense en el Miss Universo 2026 que se realizará en Puerto Rico.