Lynda Díaz asegura que se expone al venir al país tras ser amenazada de muerte

Lynda Díaz reconoce que le da miedo venir al país. (Instagram)

Lynda Díaz fue clara al referirse al miedo que le da venir cada semana al país para participar en Mira quién baila, tras supuestamente haber sido amenazada de muerte.

La expresentadora de Teletica reveló que le da temor venir al país y asegura que se expone tras, al parecer, haber sido amenazada de muerte por su exesposo, quien está en la cárcel tras ser condenado a 12 años de prisión por abuso sexual contra la hija de ambos, Linda Liz.

Ella respondió en un live de Instagram la pregunta que le hizo una seguidora sobre este tema.

“Sí, me da un poco de miedo; sin embargo, es parte de mi vida, yo vivo así y estamos acostumbradas (ella y sus hijas) a vivir así y voy a seguir viniendo”, confesó.

En ese mismo en vivo, ella habló sobre lo mal que le fue el domingo anterior y dejó claro que ella está en el programa porque quiere vivir la experiencia, porque no le suma ni le resta nada a su vida.

“Yo no estoy ganando millones, no estoy ganando más que los demás, todo es mentira. Esto no tiene ningún beneficio para mí, es nada más vivir la experiencia y quise hacerlo por eso, por vivir la experiencia”.

A pesar de que aseguró que le molestó mucho la crítica de los jueces, fue clara en que no tiene nada en contra de nadie, entiende que es el trabajo de ellos y está lista para que cuando le toque bailar salsa o merengue, dejar a más de uno con la boca abierta.