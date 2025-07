Macabro crimen: Cuerpo de Tiktoker fue desmembrado y tirado al agua

Fabiola Alejandra Caicedo Piña, (Tomada de Instagram/Tomada de Instagram)

La tiktoker Fabiola Alejandra Caicedo Piña, conocida en redes sociales como “China Baby”, fue encontrada desmembrada en una planta de tratamiento de agua en Lima, Perú.

El hallazgo del cuerpo de la joven de 19 años ocurrió el 9 de junio, cuando trabajadores de Sedapal encontraron restos humanos durante una inspección en la planta de La Atarjea, ubicada en el distrito de El Agustino. Según informó el medio People en Español, el cuerpo fue localizado dentro de bolsas negras, atorado en las rejillas que filtran el agua del río Rímac.

Las autoridades identificaron a la víctima por varios tatuajes distintivos, incluyendo las frases “Love me for who I am” y “Paula Sophia”. La joven acumulaba más de cinco mil seguidores en TikTok, donde compartía bailes y contenido.

El caso ha causado gran indignación tanto en Perú como en Venezuela, especialmente porque el cuerpo fue hallado mutilado, lo que ha llevado a la Policía Nacional del Perú a manejar dos hipótesis principales: una posible venganza por un hecho ocurrido en 2022, y una represalia relacionada con redes de trata de personas.

Según People en Español, la primera línea de investigación apunta a que el crimen pudo estar vinculado a la muerte de Meiner Jiménez Castillo, expareja de la joven, quien falleció en circunstancias no esclarecidas. Aunque algunos familiares del hombre la señalaron públicamente, Fabiola nunca fue investigada ni acusada formalmente.

La segunda hipótesis considera que el asesinato pudo ser una advertencia de grupos criminales dedicados a la trata de personas, dada la violencia con la que fue cometido el crimen. Las autoridades analizan cámaras de seguridad y testimonios cercanos, pero hasta el momento no hay detenidos.

El caso se mantiene en investigación.

