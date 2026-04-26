Mailo el panadero compartió un buena noticia en medio de dolorosa situación que vive

El panadero Mailo Pana volvió a generar reacciones en redes sociales, luego de compartir que, pese a la clausura de su negocio, logró cumplir con el pago de 15 salarios este sábado, destacando su compromiso con sus colaboradores.

Cumplió pese a la adversidad

Mailo Pana pagó 15 salarios pese a la clausura de su negocio. (Silvia Coto/Cortesía)

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el emprendedor mostró el momento en que entregaba el pago a algunos de sus trabajadores, quienes también reflejaban preocupación por la situación del negocio.

“A pesar de todo, gracias a Dios, hoy pudimos sacar quince salarios. Quince familias que dependen de este trabajo… y poder cumplir con eso, de verdad no tiene precio”, expresó.

El panadero destacó que este momento le recordó la razón por la que trabaja día a día, enfatizando el compromiso y la responsabilidad con quienes forman parte de su emprendimiento.

LEA MÁS: Mailo, hecho un mar de lágrimas, se mostró destrozado por esto que le pasó a su panadería

“Esto me recuerda por qué hacemos lo que hacemos… por el compromiso, por la responsabilidad y por las ganas de salir adelante”, agregó.

Mailo Pana también aprovechó la situación para enviar un mensaje a otros emprendedores, reconociendo que el camino no es sencillo, pero sí posible.

“A todos mis amigos emprendedores: no es fácil, pero sí se puede. Sigan adelante, aprendan, levántense y no se rindan”, indicó.

Apoyo en redes

La publicación ya generó reacciones positivas, donde usuarios destacaron su esfuerzo por cumplir con sus trabajadores en medio de la crisis.

Él aseguró que buscará solucionar la situación durante la próxima semana, por él, su familia, la de sus colaboradores y, claro que sí, por sus clientes y seguidores.