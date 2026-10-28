Mamá de Johanna Solano contó que ya puede “morir en paz” gracias a esto que hacen sus hijas

Mamá de Johanna Solano soltó una frase sobre sus hijas que llamó la atención (Instagram Johanna Solano/Captura de video)

Ileana López Araya, mamá de Johanna Solano y conocida en redes sociales como “La mamá de los tomates”, compartió un mensaje lleno de cariño al ver el amor y el apoyo que existe entre sus hijas.

La publicación estuvo acompañada de una fotografía en la que aparecen Johanna y su hermana, Ileana Quirós, abrazadas después de que esta última fuera invitada a bailar en una de las galas de Mira quién baila.

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La imagen fue la oportunidad perfecta para que López expresara lo que siente al ver la relación entre ambas y el vínculo que han construido con el paso de los años.

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Ileana López Araya, mamá de Johanna Solano, compartió un mensaje que conmovió por sus palabras sobre el amor entre sus hijas. (Instagram/Instagram)

“Cómo me llena el corazón saber el amor tan grande que se tienen, el respeto, el apoyo tan incondicional entre ellas. Podré morir en paz, el día que me toque”, escribió.

Johanna Solano junto a su hermana Ileana. Captura (captura/Ileana y Johanna)

Sus palabras reflejan la tranquilidad y la felicidad que siente al ver que sus hijas se quieren, se respetan y se acompañan mutuamente. Algo que no tiene paga para ningún padre.

La publicación también dejó ver el orgullo de una madre que encuentra en la unión familiar una de las mayores satisfacciones de su vida.