Teleguía Farándula

Mamá de Keyla Sánchez revela el fuerte tratamiento que afronta en medio de la menopausia

Kattya Granados contó a La Teja que su proceso no solo es hormonal, sino que está marcado por su lucha contra el cáncer y un tratamiento médico que requiere mucho cuidado

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Fotos de Kattya Granados mamá Mamá de Keylin Sanchez durante programa en Canal 8 / foto John Durán
La mamá de Keyla Sánchez contó que debe tomar un antidepresivo específico para no afectar su tratamiento contra el cáncer. (JOHN DURAN/John Durán)

Kattya Granados, mamá de la presentadora Keyla Sánchez, volvió a hablar sin filtros sobre el difícil momento que atraviesa y dejó claro que lo que vive no es cualquier cosa.

La señora le contó a La Teja que su proceso de menopausia está lejos de ser “normal” y que, en su caso, se ha convertido en una verdadera bomba emocional.

Granados contó la situación que vive.

LEA MÁS: “Me siento deprimida y agotada”: mamá de Keyla Sánchez se rompe al revelar crisis que enfrenta

Granados explicó que, aunque no recibe ayuda psiquiátrica directa, sí lleva acompañamiento psicológico para sostenerse emocionalmente en medio de todo lo que enfrenta.

“Ayuda médica como tal, de un psiquiatra o algo así, no. Emocional sí, yo asisto donde una psicóloga”, aseguró.

Sin embargo, la situación es mucho más compleja de lo que parece. Kattya detalló que su doctora, quien le da seguimiento tras su diagnóstico de cáncer de mama en 2023, le explicó que uno de los efectos secundarios del tratamiento con tamoxifeno (medicamento de terapia hormonal) es la depresión. A eso se le suma la menopausia, que también genera fuertes cambios hormonales y emocionales.

Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez
Kattya Granados atraviesa una de las etapas más duras de su vida entre menopausia y tratamiento médico. (redes/Instagram)

“Estamos hablando de una combinación fuerte: depresión por la menopausia, por el tema hormonal, porque el cuerpo deja de producir ciertas hormonas y todo se descontrola, y además la carga del cáncer y su tratamiento”, explicó.

Ante este panorama, la recomendación médica fue clara: iniciar con un antidepresivo. No obstante, no se trata de cualquier medicamento, ya que debe ser cuidadosamente seleccionado para no interferir con el tratamiento contra el cáncer.

“El antidepresivo que tomo es muy específico, no puede ser cualquiera. Tiene que ser recetado cuidadosamente porque no puede interferir con el tratamiento del cáncer. La idea es que ambos funcionen correctamente, sin que uno le quite efecto al otro”, detalló.

Kattya también reconoció que su estado emocional ya venía golpeado por situaciones personales como la muerte de su mamita, lo que termina de complicar aún más el panorama. Aun así, ha decidido hablar del tema para visibilizar una realidad que muchas mujeres viven en silencio y que pocas veces se cuenta tal cual es.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
keyla sánchezmamáKattya Granadoscáncerantidepresivomenopausia
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.