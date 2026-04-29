“Me siento deprimida y agotada”: mamá de Keyla Sánchez se rompe al revelar crisis que enfrenta

Kattya Granados, mamá de la presentadora Keyla Sánchez, decidió abrir su corazón y mostrar una realidad que, según ella reconoce, muchas mujeres acostumbran vivir en silencio.

La mamá de Keyla Sánchez aseguró sentirse agotada física y emocionalmente (Instagram/Instagram)

Por medio de redes sociales, Kattya confesó que atraviesa una de las etapas más difíciles de su vida debido a una fuerte crisis menopáusica que la tiene física y emocionalmente agotada.

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Además, en conversación con La Teja, reconoció sentirse completamente sobrepasada por todo lo que está viviendo.

“Me estoy volviendo loca”, le escribió a este medio.

“Hoy quiero hacer una historia diferente porque no estoy como todos los días, enérgica, explosiva y llena de actitud”, expresó en sus redes.

Granados contó la situación que vive.

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La señora reconoció que, aunque siempre intenta mantenerse positiva y fuerte, llegó a un punto donde ya no pudo ocultar cómo realmente se siente.

“Francamente me siento cansada, agotada. Estoy pasando mi peor crisis menopáusica que existe en la faz de la tierra”, aseguró.

“Siento un fuego por dentro”

Kattya relató que uno de los síntomas más difíciles han sido los fuertes bochornos y la sensación constante de malestar físico.

“Estos calores y el bochorno son inexplicables. Siento un fuego por dentro que me descompone”, contó.

Además, confesó que muchas veces debe fingir que todo está bien mientras trabaja o está en reuniones.

“Por dentro siento el corazón acelerado y el cuerpo mal”, afirmó.

La mamá de Keyla también habló del fuerte impacto emocional que ha tenido esta etapa en su vida.

“Me siento triste, agotada, deprimida y frustrada”, dijo.

Las noches se volvieron una pesadilla

Kattya Granados confesó que atraviesa una fuerte crisis menopáusica. (redes/Instagram)

Otro de los temas que más preocupa a Kattya es el insomnio que enfrenta desde hace semanas.

Según explicó, aunque tiene muchísimo sueño y necesita descansar, simplemente no logra dormir.

“Me acuesto, oro, le doy gracias a Dios, pero empiezo a dar vuelta y vuelta”, relató.

Incluso, contó que en varias ocasiones termina levantándose en plena madrugada debido a la ansiedad y al malestar físico.

“Ayer estuve tres horas despierta. Me volvió como una gastritis y apenas dormí un ratito porque tenía que levantarme a las 5 de la mañana”, recordó.

Kattya también confesó que ha perdido el apetito y que muchas veces no tiene ganas de comer ni hacer nada.

Sin embargo, aseguró que sigue adelante por responsabilidad y amor hacia su familia y su trabajo.

“Esta es la vida real”

La mamá de Keyla quiso aprovechar su mensaje para mostrar una realidad distinta a la que muchas veces se ve en redes sociales.

“Hoy estoy hablando de la vida real”, expresó.

Kattya aseguró que la vida no siempre es felicidad, paseos o sonrisas frente a una cámara, sino también cansancio, frustración y momentos complicados.

“La vida normal es trabajar, poner actitud y poner cara linda cuando toca”, concluyó.