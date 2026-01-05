Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez, se lanzó a TikTok por influencia de su nieto

Doña Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez, decidió abrir una cuenta en TikTok motivada por su nieto Thiago, quien la animó a incursionar en la plataforma.

La experiencia fue compartida en su primer video, donde relató con espontaneidad cómo comenzó este proceso.

“Ay yo no sé, pero tengo un nieto tan, ¿tan qué puedo decir? Dígame usted entonces la palabra", expresó al inicio del clip.

El apoyo de su nieto

Durante el video, doña Kattya conversó con Thiago, a quien describió con varios elogios, destacando su personalidad y habilidades.

Doña Kattya Granados compartió cómo inició su experiencia en TikTok acompañada de su nieto.

“Él me está entrenando ahora para ser tiktokera, voy a hacerme tiktokera, este es mi primer video, él está muy preocupado porque dice que esto es para siempre y tengo que hacerlo muy bien”, comentó.

Una experiencia que suma seguidores

La creadora de contenido aseguró que le gustó la experiencia y que su nieto incluso le compartió consejos. En pocas horas, su cuenta superó los seis mil seguidores y ha publicado varios videos que han generado interacción.