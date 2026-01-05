Vea las primeras imágenes del nacimiento del hijo de LuisGa Loría de Los Ajenos

LuisGa Loría y su pareja Mónica Barboza se conviertieron oficialmente en padres este 3 de enero de 2026. (redes/Instagram)

Tal y como se los dimos a conocer, LuisGa Loría, vocalista del grupo Los Ajenos, ya es papá. Tanto su pareja, Mónica Barboza, como su hijo Luca se encuentran en perfectas condiciones.

El nacimiento del pequeño fue por medio de cesárea este 3 de enero del 2026 en el hospital Cima.

El pequeño Luca Loría Barboza nació la noche del sábado por medio de cesárea. (redes/Instagram)

El mismo cantante acaba de compartir en sus redes sociales un video con las primeras imágenes de su bebé, un momento que de inmediato conmovió a sus seguidores y generó cientos de mensajes de felicitación y buenos deseos para la familia.

Este nacimiento tiene un significado muy especial para el artista, pues en una entrevista con La Teja el año pasado confesó que llegó a pensar que nunca podría convertirse en papá.

LuisGa Loría y Mónica Barboza están que no caben de la felicidad con la llegada de Luca este 2026. (redes/Instagram)

En aquel momento, un médico le advirtió que estaba a solo un paso de ser diagnosticado con cirrosis. Sin embargo, tras dejar por completo el alcohol, su cuerpo respondió de forma positiva y en julio anunció, lleno de emoción, la llegada de su primer hijo.

Mientras celebra esta nueva etapa personal, Los Ajenos ya están en el escenario del Estadio Nacional para su concierto en los 90 Minutos por la Vida.