LuisGa Loría, de Los Ajenos, recibió una gran noticia antes de su concierto en los 90 Minutos por la vida

Los 90 Minutos por la vida se realiza este domingo en el Estadio Nacional y Los Ajenos darán un concierto al finalizar los partidos.

El cantante LuisGa Loría, líder y vocalista de Los Ajenos, vive uno de los momentos más felices de su vida, pues ya es oficialmente papá.

Según pudo confirmar La Teja, su novia Mónica Barboza dio a luz la noche de este sábado 3 de enero, y tanto ella como el pequeño Luca se encuentran en perfectas condiciones.

LuisGa Loría y su novia Mónica Barboza ya son oficialmente papás, tras el nacimiento de su hijo Luca. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La llegada del bebé llena de emoción a la familia del músico nicoyano, quien desde hace meses había compartido con ilusión la espera de su primer hijo.

Este nacimiento marca un antes y un después en la vida personal del artista, quien combina su exitosa carrera musical con esta nueva faceta como papá primerizo.

Curiosamente, el nacimiento de Luca coincide con un día muy especial también en lo profesional. LuisGa se encuentra este domingo en el Estadio Nacional, donde Los Ajenos serán los encargados de ponerle broche de oro en el cierre de los 90 Minutos por la Vida.

Sin duda, el cantante subirá al escenario con el corazón más lleno que nunca, pues además de cantar frente a miles de personas, especialmente niños, lo hará con la felicidad de saber que su hijo ya está en brazos de su mamita y que pronto podrá estar entre el público viéndolo cantar en un evento así.