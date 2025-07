LuisGa Loría, de Los Ajenos, pensó que no podría ser papá luego de estar a un paso de la cirrosis

LuisGa Loría y Mónica Barboza llevan varios años viviendo juntos. (Lilly Arce/Lilly Arce)

LuisGa Loría, vocalista de Los Ajenos, vive uno de los momentos más emocionantes de su vida: está esperando a su primer bebé junto a su pareja Mónica Barboza, con quien se iba a casar en enero.

La noticia llegó de forma inesperada, pero como él mismo dice, “cuando las cosas son de Dios, llegan, aunque uno no las planee”. Más aún después de que hace un año los doctores le dijeron que tenía pocas posibilidades de ser papá.

Hace un año el cantante nicoyano dejó de tomar licor, pues estuvo a punto de ser diagnosticado con cirrosis, y esa decisión solo cosas buenas le ha traído.

LuisGa y su pareja conversaron con La Teja de esta gran bendición que ahora los unirá más.

- ¿Cómo se enteró de que serán papás?

Nosotros andábamos en Europa hace dos meses, era el regalo de Navidad que les di a mis papás, andábamos los cuatro por allá. Estábamos en Francia y fuimos a Disney, nos montamos en todo lo que se podía montar uno y no sabíamos absolutamente nada (del embarazo). Fue que Moni tuvo unos mareos y como pocas ganas de comer, entonces el último día en Madrid (España) dijimos: ‘vamos a buscar una prueba’, porque igual tenía como un atraso. Aparte de eso, estábamos asustados porque veníamos de montarnos en montañas rusas. Conseguimos la prueba en España y no la había abierto y ya decía positivo.

LEA MÁS: LuisGa, de Los Ajenos, lleva meses sobrio tras fuerte susto que casi lo lleva a la muerte por cirrosis

- ¿Qué pensó en ese momento?

Fue una alegría muy linda para nosotros, pues porque nos parece también que es un buen momento. Tenemos una relación muy linda, nos llevamos muy bien las dos familias. Digamos que estamos plenos, gracias a Dios hay trabajo y todo, entonces llegan en un buen momento y, obviamente, un hijo siempre es una bendición.

Luisga Loría le propuso matromonio a Mónica en enero y planeaban casarse en enero de 2026. (Facebook Luisga Loría/Facebook Luisga Loría)

- ¿Sus papás ni cuenta se dieron?

Sí, mis papás no tenían ni idea, aprovechamos que se fueron a dormir (para hacer la prueba). Pero sí, nosotros supercontentos, nos fuimos a comprar una ropita y todo allá, de una vez.

¿Y cómo hicieron para aguantar el secreto tanto?

Eso fue lo más difícil, porque de primero queríamos llegar acá y hacer un examen para saber que todo estaba bien, como venía tan zangoloteado, y bueno, gracias a Dios fuimos donde la doctora y nos dijo que sí, que estaba superbién, que estaba bien pegado. Más bien, ahora con los ultrasonidos nos damos cuenta de que es bien inquieto, ahí pasa pegando brincos en la panza. Nada más tener mucho cariño, amor y cuidado, pero aquí vamos, emocionados y asustados, pero felices.

LuisGa de Los Ajenos dio a si la noticia que será papá por primera vez

- Dieron la noticia en el concierto de Nicoya, el día de la Anexión, qué bonito...

Tengo una familia gigante y casi toda vive en Nicoya, entonces aprovechando esta fecha de que la mayoría de mi familia estaba allá, pensamos que qué mejor forma de decirlo que en el pueblo, que en el parque, entonces quisimos aprovechar que ya Moni tenía un poco más de tres meses, que ya nos sentíamos más seguros de que todo estaba bien, para no decirlo a la carrera.

- ¿Los Ajenos ya sabían?

De hecho, nadie sabía, ni los chicos, nadie. Todos se quedaron extrañados cuando paré el concierto. De hecho, en los audífonos yo escuchaba como que decían, pero ¿cuál canción sigue?, y yo: ‘suave, suave, que voy a hablar’. Solo Moni, yo y el muchacho de las pantallas sabíamos.

A mis papás les dije que quería hacerles un agradecimiento y un homenaje en el concierto por haberme apoyado siempre en mi carrera. Así empezó todo para que ellos no sospecharan nada.

LEA MÁS: LuisGa Loría, de Los Ajenos, grita a los cuatro vientos la noticia que lo tiene como loco

LuisGa Loría confesó que su bebé llega en el mejor momento de su vida. (Alonso Tenorio)

- ¿Cuándo nacería?

Está como para febrero. Lo que vamos a posponer es la boda (era en enero), pero qué más bonito regalo que tener un integrante en la familia.

Vieras que sí estamos muy contentos porque nos cambia totalmente la vida, nos cambia los planes y todo, y pues para bien, Entonces, como te digo, muy contentos, muy emocionados, pero también muy frustrados porque somos padres primerizos. Ahora pasamos viendo solo videos de cómo crear hijos, de cómo sacar cólicos.

Luisga Loría será papá: el cantante de Los Ajenos anunció la noticia con emotivo video

- ¿Estaba entre sus planes ser papá pronto?

Siempre he querido ser papá, o sea, siempre fue algo como que estuve presente en mi vida. Cuando pasó esto (de su enfermedad), me hice un conteo y me dijeron que estaba un poco difícil (ser papá), pues sí, en algún momento llegué a pensar: ‘bueno, está bien, si Dios no quiere, si no estaba dentro de sus planes, pues tampoco voy a forzarlo’. Y ve vos, ya estaba dentro de los planes, nada más que no me había avisado. Estoy muy contento porque me parece que es un tiempo perfecto.

- ¿Se había hecho un conteo de esperma y le dijeron que no podía?

Como que el cuerpo ya se fue desintoxicando, eso tuvo mucho que ver, porque digamos que el problema mío no era solo el hígado, sino que eso empieza a afectar todo. Por ejemplo, yo producía muy pocas plaquetas y las defensas las tenía siempre por el suelo, todo empieza a afectarte en el cuerpo y, obviamente, eso también era súper importante porque el alcohol también disminuye la producción de espermatozoides, y bueno, nos agarró completamente de sorpresa (el embarazo).

LuisGa y su pareja ya conocieron a su bebé por medio de un ultrasonido

- Mónica, ¿usted ya lo sospechaba?

Digamos que me tenía que llegar (la menstruación) el día que salimos de viaje, y pensé que la presión, el cambio de horari afectaron, pero a los 7 días ya no llegó. Intenté comprar una prueba muchas veces, pero andaba con mi suegra y ella siempre iba conmigo a todo lado, hasta el último día fue que nos quedamos solos.

- ¿Y cómo la ha tratado el embarazo?

He escuchado mucho que les va muy mal los primeros tres meses, yo siento que no me ha ido mal, paso como mareada todo el día, pero ya lo asimilé y bueno, como sueño. Pero no he tenido vómitos, no he tenido náuseas, en realidad no me he sentido mal, solo el mareo.

LEA MÁS: LuisGa Loría nos habló de su boda y la curiosa técnica que usó para saber el tamaño del anillo

- ¿Y cómo van con los antojos?

LuisGa: Me estoy comiendo todo yo, me voy a hacer una bola ya, he subido como 10 kilos comiendo helados de chocolate.

Mónica: A él le ha dado por comer mucho dulce, a mí de momento no.

Luisga y Mónica se darán cuenta en estos días si tendrán un niño o una niña. (Lilly Arce/Lilly Arce)

- ¿Y qué sospechan que es niño o niña?

LuisGa: Bueno, yo quiero que esté sano, y no importa qué sea, pero digamos, una mujer, yo creo que me llevaría a la quiebra, pues soy demasiado chiñador. Y me parece que un hombre, no sé, creo que a los cinco años ya puede estar trabajando, entonces ya puede mantenerme (risas).

Moni: He soñado con las dos cosas. Siento que no tengo esa ansiedad en realidad de saber qué es, solo como para comprar tal vez cosas del cuarto, aunque yo siento que es un hombre.

LuisGa: Es que en un ultrasonido lo vimos y se siente que es igual que yo. Se pone la manilla aquí arriba de la cabeza y cruza las piernas, y en un toque se le vieron las nalguillas y tiene nalguillas mías (risas).