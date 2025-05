LuisGa Loría nos habló de su boda y la curiosa técnica que usó para saber el tamaño del anillo

Luisga Loría y Mónica Barboza se comprometieron en enero durante su viaje por Japón. (Lilly Arce/Lilly Arce)

LuisGa Loría, cantante del grupo Los Ajenos, se comprometió en matrimonio con su pareja Mónica Barboza en enero y nos reveló la fecha de su boda.

La pareja lleva más de tres años junta y aunque vive en unión libre desde hace tiempo, el guanacasteco quiso sacar su lado romántico y sorprenderla con el anillo cuando hicieron su viaje por Japón.

El artista estuvo de invitado en el pódcast de La Teja “Aquí entre nos”, donde nos contó en qué fecha se casarán y hasta la curiosa técnica que usó para saber el tamaño del anillo que debía comprar sin que su novia se diera cuenta.

Ellos viajaron a principio de enero a Japón y ahí LuisGa sorprendió a su pareja con el anillo de compromiso. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Ellos se casarán de manera civil en febrero del otro año, para aprovechar que ya ha pasado la temporada fuerte de conciertos de fin y principio de año del grupo.

LuiGa contó que lo del viaje lo planeó una noche que no podía dormir y que como sabía que era un destino que Mónica quería conocer, lo vio como el sitio perfecto para proponerle matrimonio.

“Ni se lo imaginaba (la propuesta) porque ya habíamos ido..., gracias a Dios hemos viajado a lugares muy bonitos, y nunca nada. Y por ahí hablamos de boda, pero como ahí, pero entre bromilla y bromilla yo iba guardando ahí, esto le gusta, esto le gusta, entonces mandé a hacer el anillo”, contó.

La propuesta fue en el Monte Fuji, uno de los picos más altos de Japón, casi al amanecer, pues según contó, al ser un sitio muy turístico no quería que mucha gente se metiera en el video que planeaba grabar del romántico momento donde se hincaba frente a su novia.

“Le digo: ‘mirá, porqué no vamos a tomarnos unas fotos allá en aquel lugar, es bien bonito, pero llega mucha gente’. Le digo: ‘jale, pero temprano’. Nos vamos como a las 4 de la mañana y a mí se me olvidó que el sol en Japón sale como a las 8 a. m. y estaba todo oscuro, no había ni luces”, mencionó entre risas.

LuisGa además recordó como parte de los pachos que vivieron ese día tan especial para ambos que a un lado de ellos había un fotógrafo profesional estadounidense que no paraba de hablar y decir palabrotas al ver que estaba pidiendo matrimonio.

“El video todo romántico, según yo, y solo se escucha: ‘¡Oh, shit! ¡Oh, sit‘“, dijo entre risas mientras recordaba.

También con su forma alegre y jocosa de ser nos reveló el truco que hizo para saber el tamaño del anillo que le quedaría bien a Moni sin que ella sospechara nada.

“Vieras lo difícil para saber el tamaño (del anillo) porque no usa anillos. Y me acuerdo que una vez estábamos vacilando y yo dije: ‘¿qué es lo único que es redondo que puede ponerse?’, y el tarro de leche trae un coso de tretrabik, entonces yo vacilando le dije: ‘se casa conmigo’, y le puse el coso y yo: ‘¡mirá, le quedó!’ y me fui para la joyería y fue: ‘este es’“, contó.

LuisGa y su novia Mónica Barboza se casarán en febrero de 2026. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El grupo Los Ajenos acaba de estrenar el tema “Destino”, el cual LuisGa escribió justamente en Japón, luego de este hermoso y romántico momento que vivió junto a la que pronto será su esposa.