Mamá de Keyla Sánchez se hizo nueva cirugía y reveló un curioso detalle

Kattya Granados, mamá de Keylin Sanchez, contó que se hizo una nueva cirugía. (JOHN DURAN/John Durán)

Kattya Granados volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de contar que pasó por el quirófano, una vez más, para hacerse un nuevo retoque estético.

La mamá de la presentadora Keyla Sánchez compartió una fotografía en la que aparece con un vendaje en la zona de la papada y parte del rostro, lo que de inmediato despertó la curiosidad de sus seguidores.

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Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez, contó que se hizo una nueva cirugía y que pasará los días Santos en reposo. (redes/Instagram)

Fiel a su estilo, Kattya no dio muchos detalles sobre el procedimiento, pero sí dejó claro que no se trataba de algo común.

“No son paperas, no es la papada, es un implante”, escribió junto a la imagen.

Lo que más llamó la atención fue el comentario que hizo sobre su esposo, el doctor Luis Fernando Sánchez, quien al parecer está disfrutando bastante el resultado… o al menos el proceso.

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“El que está muy feliz es Fer porque no puedo ni hablar”, reveló, dejando ver que, por ahora, el silencio es parte de su recuperación.

La operación se la hicieron este lunes santo por lo que esta Semana Santa doña Kattya se la pasará en reposo, de seguro en su finca con piscina, junto a su familia, pues su hija ya contó en sus historias de Instagram que estos días se dedicará a descansar junto a su hijo.