Mamá de Keyla Sánchez elogia a William Sunsing por esta razón: “Lo felicito”

Doña Kattya Granados, mamá de la presentadora Keyla Sánchez, no se quedó callada tras escuchar una reflexión del exfutbolista William Sunsing sobre la realidad actual del mundo.

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Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez, terminó encantada con la reflexión que hizo William Sunsing. (Instagram/Instagram)

Un mensaje que generó impacto

En un “reel” de Instagram, Sunsing compartió un pensamiento en el que vinculó lo que ocurre en la sociedad con pasajes bíblicos, lo que rápidamente generó reacciones.

“Y vendrán cosas peores y no nos extrañemos, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles y peligrosos, dice la palabra de Dios”, expresó el exjugador del Deportivo Saprissa.

Crítica directa a la sociedad actual

El exseleccionado nacional fue más allá y lanzó una crítica contundente sobre la pérdida de valores.

“Nos enfrentamos a una sociedad y un mundo donde se pierden los valores, el amor y el respeto. Padres contra hijos, hijos contra padres, hombres que se creen mujeres, mujeres que se creen hombres y ahora animales y todos tratando a los animales como si fueran seres humanos”, afirmó.

Esto fue lo que dijo William Sunsing

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Además, lamentó que, según su visión, el mundo haya perdido el temor a Dios.

“No nos callemos. Alcemos la voz. Somos creación de Dios, con un diseño perfecto para cumplir un propósito aquí en la Tierra”, concluyó.

El respaldo de doña Kattya

Las palabras de Sunsing calaron profundo en doña Kattya, quien no dudó en expresarle públicamente su admiración.

“A mí me gusta ver figuras influyentes hablando sin tapujos, sin miedo de hablar la verdad. Enalteciendo a nuestro Dios, el creador y el único salvador. William Sunsing, lo felicito”, escribió.

Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez, reaccionó así a lo que dijo William Sunsing. (Instagram/Instagram)

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Una visión compartida

La postura del exfutbolista coincide con pensamientos que Granados ha manifestado en varias ocasiones en sus redes sociales, lo que explica por qué se sintió tan identificada con el mensaje.