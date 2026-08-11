Mamá de Lionel Messi rompió el silencio tras la muerte de su esposo y dejó un desgarrador mensaje

Jorge Messi y Celia Cuccittini, padres de Lionel Messi. (CHANDAN KHANNA/AFP)

Celia Cuccittini, mamá de Lionel Messi, rompió el silencio tras la muerte de su esposo, Jorge Messi, y compartió unas breves pero sentidas palabras en medio del difícil momento que atraviesa su familia.

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La madre del astro argentino hizo llegar el mensaje a la periodista Marina Calabró, quien lo leyó durante una transmisión de televisión.

“Solo le pido a Dios que me ayude a afrontar esto lo mejor posible,” expresó Celia, según información compartida por Radio Mitre.

Las palabras reflejan el duro momento que enfrenta la familia tras la muerte de Jorge Messi, quien falleció este sábado a los 68 años en Rosario, Argentina.

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Jorge fue una figura fundamental en la vida personal y profesional de Lionel Messi. Durante años estuvo involucrado en la carrera de su hijo y lo acompañó desde sus primeros pasos en el fútbol hasta convertirse en una de las grandes estrellas del deporte mundial.

Jorge Messi falleció este sábado a los 68 años y dejó un profundo dolor en su familia. (La Nación de Argentina/La Nación de Argentina)

Messi estuvo junto a su familia

Tras conocer la noticia, Lionel Messi viajó desde Estados Unidos hasta Argentina para acompañar a sus familiares.

El futbolista estuvo presente en el velatorio y posteriormente en el entierro de su papá, en medio de las muestras de cariño que recibió la familia por parte de figuras del fútbol y seguidores de todo el mundo.

La muerte de Jorge Messi generó numerosas muestras de condolencia para el capitán argentino, quien atraviesa este momento acompañado por sus seres queridos.

Por ahora, la familia mantiene la privacidad mientras enfrenta la pérdida de una de las personas más importantes en la vida de Lionel Messi.