María González podrá cumplir un sueño acompañada de varios famositicos

María González contó muy emocionada que, tras terminar los tratamientos más fuertes contra el cáncer, va a poder cumplir un sueño en el musical de Cenicienta.

Pero primero aprovechó para contar cómo va su tratamiento y agradecer el apoyo que ha recibido de sus seguidores y amigos.

“Todo ha ido mejorando poco a poco, me ha sentido bastante bien estos días, he ido retomando un poquito el trabajo y en general la rutina del día a día, sí les cuento que todavía me va a tocar llevar un tratamiento por todo lo que queda del año, pero es mucho más noble, entonces gracias a Dios es más manejable. Muy agradecida con todo su cariño, su buena energía y sus oraciones”, comentó.

Aunque en algún momento pensó que no iba a poder, ya confirmó que será una de las Cenicientas del esperado musical que estará lleno de famositicos.

“Hay un proyecto que me ilusiona mucho, que yo no sabía si iba a ser posible, si se iba a dar, pero voy a poder ser parte de Cenicienta 2024, que es una adaptación. Esto me llena de demasiada ilusión, es como un sueño, en algún momento no sabía si se iba a dar por toda esta situación, pero gracias a Dios va a ser una realidad, ya empezamos a trabajar”, explicó.

González agregó que ella será una de las dos Cenicientas de la obra, juntas se van a ir intercambiando las funciones. Dentro del elenco también estarán otros famositicos como Sofía Chaverri, Steven Campos, Silvia Baltodano, Gerardo Cruz y María Arriaga, la otra Cenicienta.

La obra será presentada en el Teatro Auditorio Nacional, de Museo de los Niños, y las primeras funciones serán en mayo.