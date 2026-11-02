María González reveló el secreto que la ayudó a salir adelante en el momento más duro de su vida

La presentadora costarricense María González Roesch abrió su corazón y reveló qué la ayudó a mantenerse fuerte durante uno de los capítulos más difíciles de su vida: su lucha contra el cáncer.

Durante una conversación en el pódcast Bio 101, la comunicadora, quien actualmente está libre de la enfermedad y concluyó sus tratamientos en febrero de 2026, explicó que su fe y una frase muy especial fueron fundamentales para afrontar los momentos de incertidumbre.

“Hay una frase que a mí me ayudó demasiado en todo esto, que dice: ‘Dios escribe recto en renglones torcidos’”, compartió.

María González explicó que la fe fue clave en su lucha contra el cáncer. (Instagram/Instagram)

La enseñanza que sostuvo a María González

La presentadora contó que también aprendió a vivir un día a la vez, sin dejarse abrumar por todo lo que estaba enfrentando.

“A veces es tanto que uno se abruma, que hay que ir día a día. Y no es conformarse, nada más entender que vamos poco a poco”, explicó.

Para María, aquella frase adquirió un significado profundo, pues le permitió encontrar sentido incluso en experiencias que jamás habría elegido vivir.

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Según relató, algunos caminos dolorosos pueden conducir a transformaciones personales que difícilmente se habrían producido de otra manera.

El cambio que vivió su familia

González Roesch reconoció que hubo momentos de sufrimiento difíciles de comprender, pero aseguró que su experiencia también fortaleció los vínculos familiares.

“He visto la unión a nivel familiar”, expresó al recordar los cambios que observó en sus seres queridos durante el proceso.

La comunicadora afirmó que hoy identifica un antes y un después en su vida y que esa transformación ha sido positiva.

“Dios de todo eso siempre saca algo bueno, positivo, valioso y con propósito”, manifestó.

Sus palabras reflejan cómo la espiritualidad, la unión familiar y la decisión de avanzar paso a paso se convirtieron en sus principales apoyos durante la enfermedad.