Michael Rubí sorprendió con un talento que pocos conocían y su pareja no pudo ocultar su orgullo

Michael Rubí sorprendió al interpretar A medio vivir, de Ricky Martin, durante una presentación musical. (Captura/Captura)

El querido bailarín costarricense Michael Rubí demostró que tiene mucho más talento del que sus seguidores están acostumbrados a ver y dejó a su pareja, Jonathan Aparicio, completamente enamorado de su presentación.

El artista, conocido por formar parte del equipo de bailarines de Gloria Trevi, se subió a un escenario, pero esta vez no fue para demostrar sus habilidades con el baile, sino para sorprender con su voz.

Rubí interpretó A medio vivir, uno de los éxitos más recordados de Ricky Martin, y dejó ver que también tiene condiciones para el canto.

Jonathan Aparicio no pudo ocultar su orgullo

Michael Rubí dejó mucho más enamorado a su enamorado Jonathan Aparicio. (Instagram/Instagram)

Fue su pareja, Jonathan Aparicio, quien compartió en redes sociales un video de la presentación y acompañó las imágenes con unas palabras llenas de amor y admiración.

“Hoy vine a ver al papucho darlo todo. Aparte de ser el mejor bailarín, canta increíble”, escribió.

Pero el mensaje no terminó ahí, pues Aparicio aprovechó para recordarle cuánto admira sus capacidades artísticas.

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“Te amo, sos increíble, te amo y no solo tenés un talento, tenés miles, sos un crack”, agregó.

Las palabras dejaron en evidencia el orgullo que siente por el bailarín, quien esta vez brilló en una faceta diferente a la que lo hizo conocido.

Michael Rubí le dedicó una romántica canción

La presentación también tuvo un momento especialmente romántico cuando Michael Rubí le dedicó a su pareja una interpretación a capela de Desde que te tengo, tema del cantante mexicano Carín León.

El gesto permitió ver otra faceta del costarricense, quien pasó de interpretar una conocida balada de Ricky Martin a dedicarle una canción de amor a Jonathan.

Aunque Rubí se ha ganado el reconocimiento por su trabajo como bailarín de Gloria Trevi, esta presentación demuestra que también disfruta expresarse a través del canto.

Y, por lo visto en las publicaciones de Jonathan Aparicio, su mayor admirador estaba entre el público.