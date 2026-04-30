María Teresa Rodríguez explotó ante comentario que la incomodó y respondió con todo

La presentadora María Teresa Rodríguez protagonizó un tenso momento durante un live en TikTok, donde no dudó en responder con firmeza a un usuario que criticó su contenido mientras hablaba de su vida personal.

En medio de la transmisión, y visiblemente incómoda, lanzó una respuesta directa que marcó el tono del momento: “No los entiendo, vienen y se meten al live a joder la vida; si no les gusta lo que digo, bye”.

Lejos de ignorar el comentario, la exreina de belleza decidió enfrentarlo de inmediato, dejando claro que no tolera ese tipo de intervenciones en sus espacios.

María Teresa Rodríguez reaccionó molesta durante live en TikTok. (Instagram/Instagram)

Reacción inmediata en plena transmisión

El momento ocurrió mientras Rodríguez conversaba sobre temas personales, específicamente sobre relaciones, estándares y la forma en que vive su vida sentimental.

Fue en ese contexto que apareció el comentario que detonó su reacción. Sin pensarlo mucho, frenó el tema que llevaba y respondió con evidente molestia.

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Tras el momento de tensión, la presentadora continuó con el live y reforzó su postura sobre las relaciones, dejando ver que su mensaje iba más allá del enojo puntual.

“Yo no necesito a una persona a mi lado para ser feliz… uno está con alguien porque quiere, no porque necesita”, expresó.

Rodríguez explicó que su forma de pensar viene de un proceso personal, en el que pasó varios años soltera.

Durante ese tiempo, según contó, aprendió a disfrutar su propia compañía, salir sola, darse gustos y no depender emocionalmente de otra persona.

Aunque dejó claro que no necesita una relación para sentirse completa, actualmente está en pareja y muy feliz.