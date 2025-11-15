María Torres contó el difícil momento que enfrenta tras la muerte de su gato Dali

La actriz costarricense María Torres atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida y decidió contarlo públicamente para despedir a su amado gato Dali. Su mensaje reflejó el profundo golpe emocional que enfrenta tras perder a su inseparable compañero.

Seguidores de María Torres compartieron experiencias similares de pérdida de sus mascotas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Torres compartió un mensaje cargado de tristeza en sus redes sociales, donde confirmó la muerte de su querido gato Dali, un animalito que la acompañó durante años y que se convirtió en parte esencial de su vida cotidiana.

Sus palabras son una verdad simple: amaba a su gato porque era su refugio perfecto. En un mundo lleno de ruido y prisas, ellos son la calma. Su amor no es un “show” escandaloso, sino ese ronroneo suave que se traduce en un “todo está bien”.

“Hoy descansó nuestro adorado Dali, el escapista, el tortero, pero el gato más amable y simpático que hemos tenido. Hacemos honor a su memoria recordando su carácter dócil, cómo le alegraba recibir a nuestros amigos y cómo disfrutaba las conversaciones sobre la mesa”, escribió la actriz en su cuenta de Facebook.

Torres describió a su mascota como un gatito lleno de energía y cariño, y aseguró que, aunque el dolor es fuerte, prefiere recordarlo con amor y gratitud. La actriz añadió que ahora imagina a Dali “en los techos del cielo”, libre y feliz, jugando como siempre lo hacía.

“Te comerás toda la mantequilla, el queso crema y la natilla que se te antoje. Te recordaremos por siempre, nuestro amado Dali”, concluyó en su nostálgica y dolorosa despedida.

Este era el tierno gatito de María Torres. (maría /maría Torres)

El mensaje provocó una ola de apoyo por parte de sus seguidores, sobre todo en los amantes gatunos y de los perritos, quienes compartieron experiencias similares y enviaron palabras de consuelo.

“Qué triste, y cómo se les extraña. Yo aún sufro la ausencia de mis gatitos que ya no están”, escribió una usuaria.

“Pasamos por lo mismo, decir adiós a un peludito duele en el corazón”, comentó otra.

“Lo siento mucho, un abrazo solidario”, agregó un tercero.

Aunque su ronroneo se silenció, el cariño, los mimos y la paz que trajo a su hogar perduran como un legado.