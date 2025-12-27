Mariana Uriarte y Ericka Morera se medirán en un reto extremo este sábado

Si a usted le gustó verlas competir en Mira quién baila, prepárese, porque Mariana Uriarte y Ericka “Keka” Morera volverán a enfrentarse, pero esta vez en un reto mucho más extremo y lejos de la pista de baile.

Mariana Uriarte y Ericka “Keka” Morera volverán a verse las caras, pero esta vez en la arena de Pedregal y sobre motos. (Archivo/Archivo)

Las empresarias e influencers serán parte del popular “Reto del 7”, que este año llega más cargado de adrenalina, dentro de la corrida de Toros Teletica, en la arena de Pedregal, este 27 de diciembre.

En esta ocasión, el desafío será de velocidad y destreza en motos. Según Teletica.com ambas deberán completar un circuito de barriles colocado dentro de la plaza, y quien logre hacerlo en el menor tiempo se llevará ¢250.000, dinero que será destinado a una causa social.

Mariana Uriarte, maquillista profesional, competirá en representación de la fundación ANIK, organización que ayuda a niños con discapacidad a caminar, hablar y desarrollar mayor autonomía, mejorando su calidad de vida.

Uriarte representará a la fundación ANIK, mientras que Morera correrá por Fundavida. (rede/Instagram)

Por su parte, la periodista Ericka Morera correrá por Fundavida, fundación que trabaja con jóvenes costarricenses en riesgo social, brindándoles herramientas para romper el círculo de la pobreza en comunidades con grandes dificultades.

Si usted no se quiere perder este pique lleno de emoción, adrenalina y solidaridad, puede ver el “Reto del 7” este sábado a las 7:30 de la noche por Canal 7.