Marianela Valverde por fin pudo hacer una de las cosas que más quería con su hija tras su nacimiento

Marianela Valverde vivió un día que nunca olvidará

Por Hillary Chinchilla Marín
Marianela Valverde relató que su hija, Macarena, se mantiene dormida gran parte del día y disfruta del contacto piel con piel.
Marianela Valverde relató que su hija, Macarena, se mantiene dormida gran parte del día y disfruta del contacto piel con piel. (Instagram/Instagram)

Marianela Valverde por fin pudo hacer una de las cosas que más quería desde que nació su bebita Macarena.

La expresentadora de Repretel está disfrutando al máximo cada etapa de su maternidad, y este lunes mostró que, finalmente, pudo hacer una sesión de fotos para Maca.

Debido a que la bebé nació antes de lo establecido, era tan chiquitita que toda la ropa le quedaba grande, por lo que no le quisieron hacer fotos de recién nacida.

Ahora que Maca está cada vez más grande y fuerte, la ropita le queda mejor y ya pudieron tomarle fotos.

“Hoy sesión de fotos. Mi mini Maki modelando”, escribió en un video del detrás de cámaras.

En el clip se ve cómo Maca está con un hermoso vestido rosado y su esposo sale de blanco.

Marianela Valverde al fin pudo hacer una de las cosas que más quería con su hija tras su nacimiento
Marianela Valverde al fin pudo hacer una de las cosas que más quería con su hija tras su nacimiento (Captura/Tomada de Instagram)
