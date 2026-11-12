Marianela Valverde respondió con todo a persona que criticó su físico: “Es falta de educación”

Marianela Valverde compartió una respuesta contundente después de que una persona le escribiera para decirle que se veía demasiado delgada y que debería subir de peso.
Todo comenzó cuando la creadora de contenido publicó una fotografía en la que aparecía sonriente durante un reciente viaje a Miami. Entre las reacciones, apareció un mensaje en el que un usuario opinó sobre su apariencia física.
“Te aconsejo que subas de peso porque te ves muy demacrada”, decía el comentario que Valverde decidió mostrar en sus redes sociales.
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Así respondió Marianela Valverde
Lejos de entrar en una discusión con la persona, Marianela publicó otra fotografía en la que aparecía más seria y aprovechó para dejar un mensaje sobre los comentarios relacionados con el cuerpo de los demás.
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“Recordatorio: es falta de educación opinar sobre el físico de los demás”, escribió.
Con esa respuesta, la creadora de contenido dejó clara su posición ante las críticas sobre su apariencia y recordó que nadie debería sentirse con derecho a juzgar el cuerpo de otra persona.