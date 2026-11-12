Marianela Valverde respondió con todo a persona que criticó su físico: “Es falta de educación”

Valverde recordó que opinar sobre el físico de otras personas es una falta de educación. (Instagram/Instagram)

Marianela Valverde compartió una respuesta contundente después de que una persona le escribiera para decirle que se veía demasiado delgada y que debería subir de peso.

Todo comenzó cuando la creadora de contenido publicó una fotografía en la que aparecía sonriente durante un reciente viaje a Miami. Entre las reacciones, apareció un mensaje en el que un usuario opinó sobre su apariencia física.

Marianela Valverde respondió a un comentario sobre su apariencia física. (Marianela Valverde /Marianela Valverde)

La creadora de contenido compartió fotografías de su reciente viaje a Miami. (Marianela Valverde /Marianela Valverde)

“Te aconsejo que subas de peso porque te ves muy demacrada”, decía el comentario que Valverde decidió mostrar en sus redes sociales.

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Así respondió Marianela Valverde

Lejos de entrar en una discusión con la persona, Marianela publicó otra fotografía en la que aparecía más seria y aprovechó para dejar un mensaje sobre los comentarios relacionados con el cuerpo de los demás.

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“Recordatorio: es falta de educación opinar sobre el físico de los demás”, escribió.

Con esa respuesta, la creadora de contenido dejó clara su posición ante las críticas sobre su apariencia y recordó que nadie debería sentirse con derecho a juzgar el cuerpo de otra persona.