Marianela Valverde revela qué le diría en una carta a su hija Macarena cuando ella sea grande

El primer cumpleaños de un hijo suele despertar emociones difíciles de explicar. La alegría de verlo crecer se mezcla con la nostalgia de una etapa que pasa demasiado rápido y que nunca volverá. Así lo está viviendo Marianela Valverde, quien se prepara para celebrar este sábado 14 de junio el primer año de vida de su hija Macarena.

Macarena celebrará este 14 de junio su primer año de vida rodeada del amor de su familia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La expresentadora de televisión abrió su corazón durante una conversación con La Teja y confesó que ya piensa en uno de los regalos más especiales que le gustaría dejarle a su pequeña: una carta para que la lea cuando sea grande.

LEA MÁS: Marianela Valverde revela cuál es su mayor miedo como mamá a días del primer cumpleaños de Macarena

“De hecho lo voy a hacer, sí le voy a hacer una cartita. Todavía no he pensado exactamente qué ponerle porque quiero que sea algo bien emotivo. Para hacerle una carta tendría que sentarme a escuchar qué es lo que tiene mi corazón para decirle”, comentó.

LEA MÁS: Marianela Valverde reveló cómo la pandemia terminó afectando uno de sus emprendimientos más queridos

Aunque todavía no ha escrito una sola línea, Marianela tiene muy claro cuáles son los deseos que quiere transmitirle a la niña que llegó a transformar su vida.

Marianela Valverde sueña con escribirle una carta a su hija para que la lea cuando sea adulta. (Marianela Valverde /Marianela Valverde)

“Mi mayor anhelo es que ella venga aquí a disfrutar la vida, que sea muy feliz, que sea auténtica y que haga lo que quiera hacer sin ataduras. Que aprenda a ser una persona valiente, responsable de sus actos, que siempre pueda sentirse orgullosa de sí misma y enfrentar la vida con la frente en alto”, expresó.

Pero si hay algo que la exfigura de televisión desea que su hija nunca olvide, es el valor que tiene como persona.

“Lo más importante es que sepa valorarse y reconozca en sí misma el maravilloso ser humano que es”, afirmó.

Una hija muy esperada

Las palabras de Marianela tienen un significado aún más profundo porque la llegada de Macarena representó la realización de un sueño por el que luchó durante mucho tiempo.

Por eso, cada etapa que vive junto a su hija tiene un valor especial y se convierte en un motivo para agradecer.

Al consultarle qué le pide a Dios para la vida de la pequeña, la respuesta llegó cargada de amor y fe.

“Que me la cuide y me la proteja siempre, que guíe su camino, que nunca la abandone y que siempre sea Él quien la lleve de la mano, sin importar la edad que tenga. Que guíe sus pasos y la ayude a tomar decisiones desde el corazón y con sabiduría”, manifestó.

Nostalgia y felicidad

A las puertas del primer cumpleaños de Macarena, Marianela reconoce que vive sentimientos encontrados.

Por un lado, siente nostalgia al darse cuenta de lo rápido que ha pasado el tiempo. Por otro, experimenta una enorme satisfacción al ver crecer a su hija y acompañarla en cada uno de sus logros.

“Hay un poquito de nostalgia porque son momentos que uno sabe que pasan y no regresarán, pero también una enorme alegría y satisfacción de ver que lo estamos haciendo bien. Tal vez no es perfecto, pero estamos dando nuestro mayor esfuerzo”, confesó.

La orgullosa mamá asegura que cada avance de Maca se ha convertido en una recompensa invaluable.

“Verla pasar por cada etapa: el gateo, sentarse, caminar, hablar, descubrir nuevos alimentos, luego ir al kínder... verla crecer es la mayor satisfacción que podemos tener como papás”, expresó.

Mientras llega el momento de sentarse a escribir esa carta, Marianela sigue acumulando recuerdos junto a la pequeña. Y aunque faltan muchos años para que Macarena pueda leer esas palabras, ya existe algo que seguramente quedará plasmado en cada línea: el inmenso amor con el que fue esperada y el profundo deseo de verla crecer feliz.