Marianela Valverde reveló cómo la pandemia terminó afectando uno de sus emprendimientos más queridos

Marianela Valverde ahora da clases y sigue con la venta de zapatos. (Instagram/Instagram)

Marianela Valverde recordó uno de los momentos más difíciles que vivió como emprendedora, cuando la pandemia terminó golpeando fuertemente el negocio de galletas que había construido durante varios años.

La también creadora de contenido contó a La Teja que el proyecto nació en 2017, una época en la que los mercados orgánicos estaban en pleno auge en diferentes partes del país.

Según explicó, sus productos se vendían en muchos de esos espacios y el modelo de trabajo consistía en entregar las galletas y cobrar después de que fueran comercializadas.

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“Por todo lado había mercados y yo les vendía a todos ellos. Era al crédito; ellos vendían y después yo pasaba a recoger el dinero”, recordó.

Sin embargo, todo cambió con la llegada de la pandemia.

Valverde aseguró que muchos de esos emprendimientos y mercaditos cerraron sus puertas y nunca pudieron cancelarle el dinero que le adeudaban.

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“Cuando llegó la pandemia, quebraron todos esos emprendimientos, los mercaditos, y todos me quedaron debiendo a mí. Me quebraron”, contó.

Marianela Valverde contó que la pandemia provocó el cierre de su emprendimiento de galletas tras quedar con varias cuentas pendientes por cobrar. Foto: Repretel. (Nela Valverde /Nela Valverde)

La expresentadora explicó que mantuvo el negocio durante siete u ocho años, pero después de esa experiencia decidió cerrar ese capítulo de su vida.

Incluso reveló que su esposo, Juan David Cardona, intentó convencerla de retomar el proyecto una vez superada la emergencia sanitaria, pero ella ya no tenía el mismo entusiasmo.

“Juanda quería que lo retomara, pero ya se me pasó la fiebre de emprender con las galletas”, comentó.

Lejos de quedarse estancada, Marianela decidió enfocarse en nuevas oportunidades.

Actualmente impulsa Pietra, un emprendimiento dedicado a la venta de calzado colombiano para mujer, y además encontró una nueva pasión que la tiene muy motivada: impartir talleres de creación de contenido.

La comunicadora contó que desde hace aproximadamente un mes comenzó con esta iniciativa y que la experiencia la ha sorprendido gratamente.

“No sabía lo mucho que me iba a gustar enseñar. Me da satisfacción ver cómo la gente evoluciona y aprende”, aseguró.

Los talleres los ofrece tanto de manera virtual como presencial y cuenta con estudiantes de distintas partes del país.

Además, adelantó que tiene varios proyectos en mente relacionados con esta área y espera concretarlos durante este año.

“Quiero hacer cosas grandes y tengo varios proyectos respecto a eso. Espero este año concretar todo lo que me propuse”, afirmó ilusionada.