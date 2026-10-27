Marianela Valverde revela el platal que le podría haber costado el viaje por Europa que realizó

La creadora de contenido recorrió Europa junto a su esposo y su hija. (Instagram/Instagram)

La creadora de contenido Marianela Valverde reveló cuánto podría costar un viaje por Europa y dio una cifra que llamó la atención de quienes sueñan con conocer ese continente.

Valverde compartió un presupuesto aproximado basado en su experiencia de viaje, aunque aclaró que el monto depende de las decisiones que tome cada persona, desde el hospedaje hasta las actividades y la alimentación.

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“Siempre me preguntan por el presupuesto y yo siempre les digo lo mismo, todo va a depender de donde usted se vaya a hospedar, de las actividades que quiera hacer, de lo que quiera comer, donde quiera comer, todo depende”, explicó.

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La influencer agregó que, para quienes buscan una referencia económica, el presupuesto puede rondar entre los $10.000 y los $15.000, es decir, aproximadamente entre ¢5 millones y ¢7 millones, según el tipo de cambio.

Marianela Valverde compartió cuánto podría costar un viaje por Europa. (redes/Instagram)

Marianela Valverde explicó de qué depende el presupuesto

La creadora de contenido señaló que no existe una cifra única para visitar Europa, pues el gasto cambia según las preferencias y posibilidades de cada viajero.

La elección del alojamiento, los restaurantes y los sitios turísticos que se quieran conocer son algunos de los factores que pueden aumentar o reducir el costo de las vacaciones.

Valverde realizó el recorrido acompañada de su esposo, Juanda Cardona, y su pequeña hija, Macarena. Durante la aventura familiar visitaron destinos europeos, entre ellos Italia.

Su experiencia sirvió para responder las consultas de sus seguidores sobre cuánto dinero se necesita para organizar un viaje de este tipo.