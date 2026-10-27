Triste noticia llena de dolor al periodista Pablo Guzmán y a su familia

Grupo Repretel comunicó el fallecimiento de Miguel Ángel Guzmán Chaves, padre de Pablo Guzmán, director de Deportes de la televisora.
LEA MÁS: Esto dice Pablo Guzmán sobre incidente con Carlos Serrano en 120 minutos
El anuncio fue compartido por la empresa en su cuenta oficial de Instagram, donde expresó sus condolencias a la familia y seres queridos del fallecido.
“Grupo Repretel lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Guzmán Chaves, padre de nuestro Director de Deportes, Pablo Guzmán”, publicó la televisora.
LEA MÁS: Periodista de Noticias Repretel vivió tenso y acongojante momento en vivo: “Tenemos un problema aquí”
Además, la empresa les deseó fortaleza, paz y consuelo a sus familiares durante este difícil momento.
Desde La Teja nos unimos a las muestras de solidaridad y enviamos nuestras más sinceras condolencias a Pablo Guzmán y a toda su familia ante esta dolorosa pérdida.