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Triste noticia llena de dolor al periodista Pablo Guzmán y a su familia

Miguel Ángel Guzmán Chaves era el padre del director de Deportes de la televisora

Por Fabiola Montoya Salas y Hillary Chinchilla Marín

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Pablo Guzmán es el director de Deportes de Grupo Repretel. (Alonso Tenorio)

Grupo Repretel comunicó el fallecimiento de Miguel Ángel Guzmán Chaves, padre de Pablo Guzmán, director de Deportes de la televisora.

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El anuncio fue compartido por la empresa en su cuenta oficial de Instagram, donde expresó sus condolencias a la familia y seres queridos del fallecido.

Miguel ángel Guzmán
Grupo Repretel expresó sus condolencias por el fallecimiento de Miguel Ángel Guzmán Chaves. (Miguel ángel Guzmán /Miguel ángel Guzmán)

“Grupo Repretel lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Guzmán Chaves, padre de nuestro Director de Deportes, Pablo Guzmán”, publicó la televisora.

Programa deportivo 120 Minutos Repretel.
El director de Deportes de Repretel recordó el orgullo que su padre sentía por su carrera. (Marvin Caravaca)

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Además, la empresa les deseó fortaleza, paz y consuelo a sus familiares durante este difícil momento.

Desde La Teja nos unimos a las muestras de solidaridad y enviamos nuestras más sinceras condolencias a Pablo Guzmán y a toda su familia ante esta dolorosa pérdida.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.