Triste noticia llena de dolor al periodista Pablo Guzmán y a su familia

Pablo Guzmán es el director de Deportes de Grupo Repretel. (Alonso Tenorio)

Grupo Repretel comunicó el fallecimiento de Miguel Ángel Guzmán Chaves, padre de Pablo Guzmán, director de Deportes de la televisora.

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El anuncio fue compartido por la empresa en su cuenta oficial de Instagram, donde expresó sus condolencias a la familia y seres queridos del fallecido.

Grupo Repretel expresó sus condolencias por el fallecimiento de Miguel Ángel Guzmán Chaves. (Miguel ángel Guzmán /Miguel ángel Guzmán)

“Grupo Repretel lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Guzmán Chaves, padre de nuestro Director de Deportes, Pablo Guzmán”, publicó la televisora.

El director de Deportes de Repretel recordó el orgullo que su padre sentía por su carrera. (Marvin Caravaca)

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Además, la empresa les deseó fortaleza, paz y consuelo a sus familiares durante este difícil momento.

Desde La Teja nos unimos a las muestras de solidaridad y enviamos nuestras más sinceras condolencias a Pablo Guzmán y a toda su familia ante esta dolorosa pérdida.