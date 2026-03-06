Periodista de Noticias Repretel vivió tenso y acongojante momento en vivo: “Tenemos un problema aquí”

El periodista de Noticias Repretel Fabián Meza pasó por segundos de mucha congoja y tensión en plena transmisión en vivo luego de ser interrumpido abruptamente por un hombre que empezó a lanzar insultos contra el presidente Rodrigo Chaves Robles.

El comunicador informaba para la edición meridiana del noticiero de canal 6 desde las afueras de los Tribunales de Justicia de Heredia, donde se desarrolla un día más del juicio por el atroz crimen de Nadia Peraza.

Fabián Meza informaba desde las afueras de los Tribunales de Justicia de Heredia. (Captura/Captura)

Meza había recibido el pase de la presentadora Melissa Durán y apenas corrían los primeros segundos al aire cuando el hombre se metió en la toma y, frente a la cámara, lanzó improperios contra el mandatario.

“Tenemos un problema aquí”

Ante la inesperada situación, el periodista se apartó de la persona e incluso salió del foco de la cámara, mientras trataba de explicar lo que estaba pasando en ese momento.

“Disculpe, señor. Tenemos un problema aquí con una persona que está gritando”, dijo Meza al aire, evidenciando la tensión del momento.

Fabián Meza fue sorprendido por el hombre que se metió a la toma y empezó a gritar contra el presidente Rodrigo Chaves. (Captura/Captura)

De inmediato, el realizador del noticiero optó por cambiar la imagen y mostró tomas de la sala de juicio donde se juzga a Jeremy Buzano Paisano, señalado como responsable de la muerte de Peraza.

Continuó como si nada

Una vez controlada la situación, Fabián Meza retomó su reporte para completar la información del proceso judicial.

Al regresar el pase a los estudios de canal 6, ni él ni Melissa Durán hicieron comentarios al aire sobre lo ocurrido, por lo que el incómodo momento quedó como un breve episodio dentro de la transmisión en vivo.

