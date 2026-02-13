Periodista de Repretel se topó a famoso actor de Netflix comprando pollo frito

Lo que parecía una salida cualquiera a cenar, terminó convirtiéndose en una experiencia inolvidable para el periodista de Noticias Repretel Fabian Meza, quien se encontró cara a cara con el actor español Gorka Otxoa en Cartago.

El inesperado encuentro

Fabián Meza, periodista de Noticias Repretel. (Cortesía/Cortesía)

El propio comunicador, conocido por su trabajo en sucesos, relató la anécdota en su cuenta de Facebook, donde explicó que rara vez come de noche, pero ese día el hambre lo llevó a salir.

“Pocas veces como de noche, pero hoy tenía mucha hambre. Entro a Más que pollo, en El Molino, por mi casa, y me voy topando a este pedazo de actor vasco Gorka Otxoa. Vino a ver los volcanes de Cartago ‘con un par de colegas’”, escribió.

LEA MÁS: El actor español Gorka Otxoa revela que estuvo a punto de morir cuatro veces en Costa Rica

El periodista confesó que no suele pedir fotos y que, además, tenía el celular descargado, por lo que solo le quedó la experiencia y la historia para contar.

“¿Usted es el actor de Machos Alfa?”

Gorka Otxoa es un famoso actor español. (Gorka Otxoa /Instagram)

Fabian también relató el momento incómodo que vivió al acercarse para confirmar si realmente se trataba del actor que reconoció por la serie Machos Alfa, producción española que ha tenido gran popularidad en Netflix.

“Es incómodo ver a alguien conocido y tener que preguntarle: ‘¿Usted es el actor de Machos Alpha?’. Pero no podía salir de ahí con la duda. Tipazo”, agregó.

Gorka Otxoa es un reconocido actor español con amplia trayectoria en cine y televisión, famoso por su trabajo en comedias y series como Velvet, Los hombres de Paco, Machos Alfa y muchos más, lo que explica la sorpresa del periodista al encontrarlo en un restaurante local de Cartago.

LEA MÁS: Florinda Meza estrena documental y responde a la polémica serie de Chespirito

La publicación rápidamente generó reacciones entre seguidores del comunicador, quienes destacaron lo curioso del encuentro y celebraron que figuras internacionales visiten el país de manera discreta.

*Nota realizada con ayuda de IA