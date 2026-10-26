Periodista de Noticias Repretel alborotó las redes al decir que tiene 7 hijas

Fabián Meza, periodista de Noticias Repretel, dejó a muchos con la boca abierta con su publicación en Facebook. (redes/Facebook)

¡Qué manera de alborotar el panal! El periodista Fabián Meza, de Noticias Repretel, hizo una publicación en Facebook que dejó a más de uno con la boca abierta por una confesión que hizo a través de una fotografía.

Y es que el reportero escribió junto a la foto: “No ha sido fácil, pero he logrado sacar adelante a mis 7 hijas. Baile de graduación de mi Toti”.

La publicación generó más de 200 comentarios y provocó toda clase de reacciones. Algunos lo felicitaron por ser un papá todo terreno, otros bromearon con que le toca gastar todo su dinero en mujeres y hasta hubo quien le recomendó comprar un televisor.

“Ese hombre no duerme o bueno, no dormía. ¿Actualmente duerme?”, escribió uno de los usuarios, mientras otro le echó flores al asegurar que, si fuera toro, lo tendrían en una cuadra solo y bien chineado.

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Esta es la foto que publicó Fabián Meza que causó tanto revuelo. (redes/Facebook)

Sin embargo, la historia tenía truco y el propio Fabián le contó a La Teja que todo fue una broma que terminó creciendo mucho más de lo que imaginaba.

“Era un vacilón que se salió de control. Ahí están mis dos hijas. La mamá de la segunda, la tía y las primas de mi hija menor”, aclaró.

El periodista explicó que este domingo fue el baile de graduación de la escuela de su hija menor, Belén, y que aprovecharon para tomarse una fotografía familiar para el recuerdo.

Según contó, mientras estaban sentados en la mesa comenzaron a bromear con que todas parecían hijas de él, por lo que decidió seguir el juego en Facebook.

“Solo que se salió de control. Pero, como yo siempre quise una familia así de grande, la dejé (la foto) y le di me gusta a los comentarios de la gente”, relató entre risas.

Los compañeros cayeron

La ocurrencia fue tan convincente que el asunto llegó hasta la redacción de Noticias Repretel, donde más de uno se quedó con la duda de si realmente Fabián tenía semejante familia, pues muy pocos compañeros saben sobre su vida privada.

El periodista contó que este lunes salió temprano a cubrir la elección de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y que, en medio de la jornada, una compañera incluso le preguntó a un camarógrafo si era cierto que él tenía tantas hijas, pues estaba sorprendida.

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Más de 260 comentarios tiene la publicación de Fabián Meza, periodista de Noticias Repretel. (redes/Facebook)

Meza aseguró que se toma con buen humor los mensajes que le han enviado y que los considera muestras de cariño de la gente, pues en su mayoría lo aplaudían por ser un buen padre.

“Imagino que más de uno me va a ver en la tele y va a decir: ‘Ahí está el papá de siete mujeres’”, comentó entre risas.

Además, consideró interesante la reacción de quienes no podían creer que tuviera una familia tan numerosa, pese a que años atrás era algo muy normal.

“Ya es casi imposible ver una familia tan grande, algo que era lo normal hace tres o dos décadas”, destacó.

Enamorado de sus hijas

Para que no quede ninguna duda, Fabián solo tiene dos hijas, una de 25 años llamada Vianca y Belén, quien el próximo año va para el colegio.

Según nos contó muy orgulloso, la mayor es cantante y compositora y además, está próxima a graduarse como licenciada en sicología. Mientras que, “Toti”, como le dice de cariño a la menor, también tiene sus talentos, pues toca flauta traversa y lira, además practica voleibol.

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Fabián Meza es un orgulloso papá de una jovencita de 25 años y de otra de 12 años. (redes/Facebook)

Eso sí, aclaró que la mamá de Belén, quien es la que aparece en la fotografía, no es su esposa y tampoco tienen una relación de pareja. De las únicas que está enamorado es de sus hijas.

“Tenemos una excelente relación de respeto y amistad”, dijo sobre su expareja.

Así que para los que vieron la publicación y se alarmaron, tranquilos que el reportero no necesita hacer milagros para mantener tantas mujeres. Lo que sí consiguió fue poner a medio mundo a sacar cuentas y dejar a sus compañeros con la curiosidad.