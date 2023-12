Maribel Guardia conmovió a muchos con su presentación en Día de la Virgen de Guadalupe

Maribel Guardia se lució con una emotiva canción a La Virgen de Guadalupe (Instagram)

La actriz y cantante costarricense Maribel Guardia vivió un fin de semana muy diferente y emotivo cantándole a la Virgen de Guadalupe.

La nacional fue una de las artistas elegidas para cantar en la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, pero no pudo evitar llorar durante su emotiva presentación.

Guardia conmovió a todos los presentes y a quienes lo vieron por la señal de Telemundo y es que la Virgen para ella es muy especial, porque le recuerda a su fallecido hijo, Julián Figueroa, a quien asegura que vio por medio de la morenita.

“Yo tuve una experiencia de ver a mi hijo a través de la virgen, a mí nadie me lo contó, yo no creo en brujas, ni en la magia, no creo en esas cosas, sí, pero creo en lo que vi, porque lo viví”, contó antes del show a los medios de prensa mexicanos.

Durante la presentación, la tica cantó “Ruega por nosotros” de Pedro Infante, pieza que habla del dolor de perder a un ser amado y pide consuelo.

“¡Llorando paso las noches, paso las noches, llorando para mí, el sol ya no brilla entre sombras, voy vagando! ¡Señor! ¡Eterno Dios ante tu altar, hoy vengo a suplicarte, ella se fue y yo quiero morirme, perdónalos, Señor! Y ruega por nosotros”, dice la parte de la letra donde no pudo contener el llanto y terminó llorando.

Esa imagen generó muchos comentarios en redes sociales, la mayoría deseándole fuerza y paz a la exmiss Costa Rica.