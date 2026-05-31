Maribel Guardia reveló el doloroso reclamo que le hace a su hijo Julián Figueroa todas las noches

La actriz y cantante costarricense Maribel Guardia volvió a conmover a sus seguidores al hablar del profundo dolor que aún siente por la muerte de su hijo, Julián Figueroa.

Durante una transmisión en vivo junto a la actriz mexicana Victoria Ruffo, Maribel reveló el reclamo que le hace a su hijo todas las noches antes de dormir.

La conversación ocurrió esta semana mientras ambas celebraban sus cumpleaños en un restaurante y compartían con sus seguidores en redes sociales. En medio del ambiente festivo, Guardia sorprendió al sincerarse sobre el vacío que dejó la partida de su hijo.

Maribel Guardia y su hijo Julián Figueroa (redes/Facebook)

Maribel Guardia habló del dolor que todavía enfrenta

“Me estaba peleando con mi hijo anoche, porque siempre le reclamo antes de dormirme: ‘¿Por qué se me adelantó? Carajo, ¿por qué no esperó a que yo me fuera primero? Pinche mocoso ese’”, expresó la artista durante el live.

Tras hacer la confesión, Maribel Guardia cambió rápidamente de tema, pero sus palabras no pasaron desapercibidas entre los usuarios, quienes reaccionaron con mensajes de apoyo y solidaridad.

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La actriz ha hablado en distintas ocasiones sobre el duelo que enfrenta desde la muerte de Julián Figueroa, ocurrida en abril de 2023. Desde entonces, ha utilizado sus redes sociales para recordar a su hijo y compartir mensajes relacionados con el amor y la pérdida familiar.

Una transmisión que terminó conmoviendo a sus seguidores

El live junto a Victoria Ruffo inició como una celebración entre amigas, pero terminó convirtiéndose en un momento emotivo para quienes seguían la transmisión. Muchos usuarios destacaron la sinceridad de Maribel Guardia y la forma en que continúa lidiando con la ausencia de su hijo.

La costarricense se ha mantenido activa en la televisión, el teatro y la música, aunque en varias entrevistas ha reconocido que el dolor por la pérdida de Julián sigue presente en su vida cotidiana.