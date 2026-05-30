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Así fue el emotivo festejo de cumpleaños de Maribel Guardia al cumplir 67 años

La actriz costarricense recibió flores del famoso Patrón, celebró en el teatro y también disfrutó de una fiesta rodeada de familiares y amigos

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Por Fabiola Montoya Salas

La actriz y cantante Maribel Guardia vivió este 29 de mayo un cumpleaños lleno de emociones, cariño y momentos inolvidables.

Por medio de su cuenta de Instagram, la costarricense mostró que mientras participaba en una función de teatro, fue sorprendida con un enorme ramo de flores enviado por nada más y nada menos que el famoso Patrón, personaje que se hizo viral por entregar lujosos arreglos florales acompañados de su popular frase: “Señorita, es usted muy afortunada, le envía flores el Patrón”.

Percance Maribel Guardia Vive Latino
Maribel Guardia llegó a sus 67 años. (Facebook Vive Latino/La Nación)

En el video compartido por la artista también se observa cómo el público y sus compañeros aprovecharon la ocasión para cantarle Las Mañanitas en plena función.

En mi cumpleaños me enviaron flores del Patrón en plena función en vivo”, comentó emocionada.

Maribel confesó que siempre había querido recibir un detalle de este personaje viral, por lo que la sorpresa la llenó de alegría.

Además, aprovechó para agradecer todas las muestras de cariño que recibió durante el día y dedicó unas emotivas palabras a quienes la acompañan tanto dentro como fuera de los escenarios.

Maribel Guardia
El patrón le llevó un liindo ramo a la tica.Captura (Maribel Guardia /Maribel Guardia)
Maribel Guardia
Así de lindo estuvo el cumpleaños de Maribel. (Maribel Guardia )

“Todos son lindos, tan amorosos. Los admiro a cada uno de ellos (sus compañeros) por su trayectoria y por su calidad humana. No saben cómo me han consentido hoy; me llenaron la entrada de flores. Gracias a todos, los amo”, expresó.

La actriz también recordó a su hijo Julián Figueroa, fallecido en abril del 2023, y aseguró que sigue muy presente en su corazón.

“Gracias a mi hijo en el cielo que siempre, siempre está conmigo”, agregó.

La celebración continuó fuera del teatro

La fiesta no terminó en el escenario. Más tarde, Maribel compartió imágenes de una celebración sorpresa organizada por familiares y amigos cercanos.

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Entre abrazos, risas y muestras de cariño, la actriz disfrutó de una velada especial para festejar un año más de vida.

“Celebrando mi cumpleaños muy feliz, agradecida con Dios por un año más de vida y por las personas que pone en mi camino”, escribió.

A sus 67 años, Maribel Guardia sigue demostrando por qué es una de las figuras más queridas del espectáculo latinoamericano, recibiendo el cariño de miles de seguidores dentro y fuera de las redes sociales.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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