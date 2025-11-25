Mau y Ricky remarcan una anécdota que hace explotar rumores sobre si Evaluna fue adoptada

Un fragmento del pódcast Kapra Diner está causando revuelo en redes: el comentario que hicieron Mau y Ricky sobre la llegada de Evaluna Montaner a la familia disparó nuevamente el rumor de que la cantante habría sido adoptada.

Mau y Ricky recordaron una anécdota que desató rumores sobre el origen de Evaluna.

En el video, uno de ellos relata que, cuando eran niños, su papá regresó de una gira “cargando algo en los brazos”, lo que al principio confundió con un animalito. Según su versión, esa fue la sorpresa con la que Ricardo Montaner presentó a Evaluna.

LEA MÁS: “Hablemos de Plata”, pódcast de Choché Romano, vuelve a dejar a Costa Rica en alto

“Mi papá la encontró y la rescató… así llegó la bendición a nuestra familia”, dicen en tono anecdótico. En el mismo relato aseguran que su mamá no sabía nada y que Evaluna conoció esta “historia” cuando tenía unos diez años.

LEA MÁS: Ya nació el bebé de Camilo y Evaluna. ¿Será Índigo niño o niña?

Evaluna Montaner volvió a ser tendencia por un comentario hecho por sus hermanos.

El comentario fue suficiente para que muchos internautas interpretaran la anécdota como una revelación inesperada sobre un supuesto origen adoptivo. La teoría creció rápido en redes, donde varios usuarios aseguraron que la frase parecía más una confesión que un chiste.

¿Es cierto que Evaluna Montaner fue adoptada?

Para los fans de la familia Montaner, el clip no pasó de ser una broma interna, algo común entre los hermanos. De hecho, hacia el final del video, ellos mismos rematan con un comentario humorístico al decir que Evaluna llegó “con trampa”, haciendo referencia a su posterior relación con Camilo.

El fragmento del podcast que reactivó la pregunta sobre si Evaluna fue adoptada.

Según el Universal de México, los artistas suelen usar ese tipo de humor y que, en distintas entrevistas, han hecho chistes parecidos. Por eso, muchos consideran que el rumor no tiene fundamento y que la historia no debe tomarse de manera literal.

Aun así, la combinación de la anécdota, el tono en el que fue contada y el recorte que se viralizó fue suficiente para encender de nuevo las especulaciones en TikTok, X e Instagram, donde el tema se ha convertido en tendencia.