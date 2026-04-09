Max Barberena dejó impactados a muchos al mostrar cómo se come unos testículos de toro ¿Se le antoja?

El retahilero y humorista costarricense Max Barberena generó todo tipo de reacciones tras compartir un video donde explica paso a paso cómo preparar y comer testículos de toro, un platillo que calificó como “100% costarricense”.

En el clip, el también presentador detalla todo el proceso con su estilo característico.

Así prepara el platillo

Max Barberena enseña paso a paso cómo preparar “huevos de toro” al estilo tico (Captura/Instagram)

Barberena inicia explicando: “Arrancamos abriendo los huevitos de toro. Tenemos que desprender la piel y quedarnos únicamente con la parte de adentro”.

Luego continúa con la preparación: “Picamos de manera delgadita. Y de ahí tiramos un chorro de aceite al sartén, de una vez los huevitos, chile y cebolla”.

El comunicador agrega que la mezcla debe reposar unos minutos antes de continuar con la receta.

Durante el video, enfatiza que el platillo debe acompañarse como manda la tradición: “Si esto es tico, tiene que ir como un gallito”, mientras prepara una tortilla palmeada.

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Posteriormente, añade ingredientes clave: “Después de los cinco minutos tiramos tomate y orégano con un poquito de sal y dejamos 15 minutos más hasta que se seque el caldo”.

La reacción final

Al finalizar, Barberena muestra el resultado y no oculta su entusiasmo: “Cuando esté listo, culantro, papito, vea esa delicia. Mire, espectacular. Hasta me… yo creo que sí, me desmayé… ¡Qué gallo de huevos de toro!”, destacando el sabor del platillo.

El video ha generado comentarios divididos entre quienes destacan la tradición gastronómica y quienes reaccionan con sorpresa ante el platillo unos dijeron que lo han probado y otros que casi se vomitan.

Barberena, conocido por su estilo cercano, volvió a captar la atención mostrando una faceta diferente de la cultura culinaria costarricense.