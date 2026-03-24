Maynor Solano se despide de Fútbol Al Día y anuncia nuevo reto en televisión

El periodista deportivo Maynor Solano anunció este lunes su salida del programa Fútbol Al Día, de Multimedios Canal 8, tras dos años formando parte del espacio, que ha atravesado varios cambios en los últimos meses.

Una salida en medio de cambios

Maynor Solano anunció su salida de Fútbol Al Día tras dos años.

El programa, que inició hace algunos años junto al periodista Diego Obando, ha tenido modificaciones importantes, especialmente tras la salida de este último en diciembre por decisión del canal.

Ahora, la salida de Solano marca un nuevo movimiento dentro del espacio deportivo.

Mensaje de despedida

A través de un video, Solano confirmó que su decisión responde a un nuevo reto profesional en la televisión costarricense.

“¡Gracias Fútbol Al Día! Hoy me despido de ustedes después de dos años maravillosos formando parte del equipo… He tomado la difícil decisión de renunciar al programa para asumir un nuevo reto profesional en la televisión costarricense”, expresó, aunque no dijo en qué canal.

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El comunicador también agradeció a los televidentes por el respaldo durante su paso por el programa.

“Su cariño y respeto en cada programa han sido invaluables y me han motivado a dar lo mejor de mí”, agregó.

Agradecimiento al equipo

El periodista adelantó que asumirá un nuevo reto en televisión.

Solano aprovechó para reconocer a sus compañeros de set y al equipo de producción.

“Un agradecimiento enorme a mis compañeros Jaqui una crack, José un fuera de serie, don Alvin experiencia pura y Cris un joven con mucho talento”, mencionó.

Además, destacó a Diego Obando, quien fue clave en su llegada al espacio.

“Quiero reconocer a Diego, quien fue la persona que me llevó a este espacio”, indicó.

El periodista concluyó asegurando que pronto dará a conocer detalles de su próximo proyecto televisivo.

La salida de Maynor Solano se suma a los cambios recientes en Fútbol Al Día, un programa que continúa ajustándose tras varias modificaciones en su equipo.