Maynor Solano rompe el silencio y confirma quién es su nuevo amor

Maynor Solano y su nueva pareja Marcela Chaves. (redes/Instagram)

Al periodista deportivo Maynor Solano le volvió a sonreír el amor tras confirmar que está saliendo con una farmacéutica luego de darse a conocer su separación.

A principios de mes se había informado que la exfigura de Conexión Fútbol estaba saliendo con una muchacha identificada como Marcela Chaves.

Solano se separó hace unos meses de su esposa Karina Rodríguez, con quien se casó el 4 de mayo del 2013 y procreó dos hijos: Marcelo, de 10 años, y Emilio, de 6, pero están en proceso de divorcio.

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En el programa De boca en boca de este lunes, el comunicador confirmó que tiene un mes saliendo con la farmacéutica y que apenas se están conociendo.

Sin entrar en muchos detalles, fiel a su estilo reservado, Solano dejó ver que está disfrutando esta etapa sin prisas y con mucha ilusión.

“Estoy comenzando a salir con ella, a conocerla. Tenemos un mes de estar conociéndonos, ya hemos salido a un par de actividades juntos”, comentó en la entrevista.

Quienes lo han visto recientemente coinciden en que el periodista luce contento, relajado y con una vibra distinta, como quien vuelve a abrir el corazón, pero con más madurez y cautela.

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Y es que este nuevo comienzo llega después de un proceso personal importante. Maynor tiene más de un año separado de Karina Rodríguez, con quien mantiene una relación cordial enfocada principalmente en el bienestar de sus hijos.

A inicios de marzo el periodista Maynor Solano publicó que le está dando una nueva oportunidad al amor junto a Marcela Chaves. Foto: Instagram Maynor Solano. (Foto: Instagram Maynor Solano. /Foto: Instagram Maynor Solano.)

Desde que hizo pública su separación meses atrás, el presentador ha sido claro en que su prioridad siempre ha sido su familia, especialmente sus pequeños, a quienes ha procurado proteger en medio de los cambios.

Por el momento, todo apunta a que el periodista está disfrutando el presente, dejando que las cosas fluyan y construyendo esta nueva historia con calma, discreción y, sobre todo, con una sonrisa que no pasa desapercibida.