Melania Villalta mostró el doloroso procedimiento al que se somete para bajar de peso

Melania Villalta recibió un piropo pasado de tono y así reaccionó. (Instagram)

Melania Villalta mostró sin filtros parte del procedimiento al que se somete para bajar de peso y conseguir una recomposición corporal, al compartir en sus redes sociales un video en el que aparece aplicándose un medicamento mediante una inyección en el abdomen.

La presentadora habló de su experiencia personal y aseguró que ha conseguido buenos resultados durante el proceso. Además, destacó la importancia que ha tenido para ella contar con acompañamiento profesional.

“He visto casos muy exitosos de pérdida de peso y también de personas que han replanteado sus resultados y lo logran de la mano de la doc”, comentó Villalta.

La presentadora también reveló que hubo un momento en el que decidió suspender temporalmente el medicamento, pues entendió que su objetivo no debía limitarse simplemente a continuar perdiendo kilos.

Según explicó, después retomó su utilización, pero ahora considera que lo hace de una manera “más responsable”.

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Villalta mostró incluso el momento de la aplicación. En las imágenes se observa cuando se coloca la inyección directamente en el abdomen, como parte del proceso que decidió compartir con sus seguidores.

La también modelo aseguró que el proceso debe complementarse con buena alimentación, ejercicio y ayuda profesional.