Melissa Durán abrió su corazón y contó una de las situación más duras y complicadas de su vida

Melissa Durán rompió el silencio y contó complicada situación que vivió hace años (Instagram)

La periodista Melissa Durán subió un emotivo video en su cuenta de Instagram para contar una de las situaciones más complicadas que ha pasado en su vida.

Durán contó que hace unos años, cuando estaba en otro canal, vivió un proceso de demanda muy complicado, que la hizo pasar momentos de frustración y tristeza.

“Una vez, hace muchos años, me demandaron; una acusación injusta, por un reportaje que llegó a juicio. La situación me llevó al banco de los acusados, una situación sumamente difícil. Escuchar que otra persona, hablara mal de mí sin poder levantarme y decirle que era mentira lo que estaba diciendo”, empezó.

Ella agregó que, aunque el canal en el que estaba le pagó al mejor abogado penalista del país, lo peor era no poder hacer nada por defenderse.

“Salí de esa sala de juicio pensando las cosas terribles que decían de mí, cosas que no tenían sentido. No hace mucho, que me encontré en una situación similar, pero diferente, que afecta a personas que yo tenía que proteger y yo quise tomar el control de la situación, pero Dios me dijo alto y me pidió tres cosas: que perdonara, que no hiciera nada y que esperara a que Él actuara a favor. Confié porque Él sí sabía la verdad de mis cosas e iba a ser mi abogado”, explicó.

Ella quiso abrir su corazón para dejarles una enseñanza a sus seguidores, hecho que muchos han agradecido.

“Les quiero recordar que, aunque se sientan solos y sin posibilidad de alzar su voz y defenderse, hay un abogado dispuesto a defender tu causa. Hace muchos años el caso ese se resolvió muy fácil, y ¿Dios no va a saber qué hacer ante tu causa? No te preocupes, perdona, espera y confía”, finalizó.