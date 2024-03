Melissa Durán reveló la verdad de algo que se negó a hablar por años

Melissa Durán no aguantó nada y rompió el silencio sobre el tema de las hijas de su esposo, a quien ella ve como suyas. (Instagram)

Melissa Durán rompió el silencio y tras años evitando hablar del por qué crió a las hijas de su esposo como suyas, este viernes se sinceró y lo contó todo.

La presentadora de noticias de Multimedios canal 8 se refirió al tema luego de que este viernes una página de chismes asegurara que Meli y su esposo le exigen el pago de una pensión alimentaria a la mamá de Maripaz (de 16 año) y Valentina (de 19 años), a pesar de las pocas posibilidades económicas de la mujer.

LEA MÁS: Melissa Durán confiesa lo que le falta hacer en televisión

Meli está bravísima con la publicación de esa página y, por eso, lo aclaró todo en un video que compartió en su Instagram este viernes.

Para Durán, el tema no se debió hacer público porque involucra a menores de edad y es algo muy íntimo y delicado, pero como alguien más dio el paso al frente y ahora la quieren culpar a ella, entonces contó su verdad.

“Ustedes son testigos de la cantidad de preguntas que me hacían siempre sobre la verdadera razón por la que las chicas viven con nosotros, y siempre mi respuesta fue que no iba a hablar de este tema por respeto a la vida privada de las chicas. Es un tema delicado que se ventila ahora en estas instancias. Y es que hay una sentencia por violencia física y emocional en contra de las chicas por parte de su madre biológica”, dijo Melissa.

Melissa Durán junto a sus tres hijas Valentina, Amanda y Maripaz. (Instagram)

“Mi intención no siempre fue solo protegerlas a ellas, puede ventearse la boca diciendo mil cosas, pero como mujer siempre quise protegerlas a ellas y a esta madre también para que ningún dedo la señalara a ella, pero de forma irracional el dedo se dirige a mí que, como les digo, nada tengo que ver en esto”, continuó.

LEA MÁS: Melissa Durán le sacó una verdad a su hija con una divertida conversación, ¡qué carga!

Meli confirmó que su esposo, Esteban Mora, sí interpuso una pensión alimentaria a favor de las chicas hace un tiempo y que es Valentina, la mayor de las hijas, la que recibe esa pensión, la que la administra y quien decide firmar o no las órdenes de apremio cuando hay incumplimiento de pago.

“(Es) una decisión de ella (firmar) que nada tiene que ver conmigo, porque ustedes son testigos que yo trabajo día y noche y, ustedes no viven conmigo, pero sepan que lo hago no solo por mi hija Amanda (que tiene en común con Mora), sino que por años me he encargado no solo emocionalmente y cumplinedo un rol de madre sino también económicamente por mis chicas (las hijas de Esteban)”, agregó.

Melissa Durán rompió el silencio sobre un tema que evitó hablar por años

Además de trabajar en canal 8, Meli tiene una tienda de ropa, trabaja como influenciadora en redes y, además, presenta el programa La rueda de la fortuna; es decir, la guapa siempre está full de trabajo.

Mencionó que lo más preocupante de todo es que estas situaciones a quienes afectan son a las muchachas, a quien ella siempre las ha considerado dos hijas más.

“Es una realidad que no quería contar para no exponer a nadie, aunque al final prefirieron revelar para evitar el pago de una pensión”, mencionó.

Melissa Durán tiene una familia lindísima. (Instagram)

LEA MÁS: Melissa Durán volvió a la U, 20 después para cumplir con el rol más importante de su vida

Melissa Durán dijo que el estilo de vida que lleva su familia es gracias al arduo trabajo de ella y Esteban, y que en eso no tiene que ver el tema de la pensión.