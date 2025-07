Mexicano hizo polémico video de Costa Rica con el que asegura que no lo dejarán entrar más al país

Sikwa, San José, Costa Rica! 🇨🇷🏆Pocas cosas odio más en la vida que hacer estos videos, pero pues es lo que siempre se ha hecho y no es con afán de perjudicar a nadie, solo son opiniones personales. Y en resumen, la neta si salimos muy decepcionados de aquí, creo que por ser 50 best y 25 mejor de LATAM como que crees que ya es garantía y tienes que entender porqué 50 best lo dijo, pero siento que le falta muchos detalles al restaurante en cuestión de sabores, en mi humilde opinión personal. Eso si, el servicio es espectacular, pero en Costa Rica en general la gente es exagerademente amable y es hermoso, pero en cuanto suben los precios y el ticket de las cuentas, también suben las expectativas, y honestamente si salimos muy decepcionados. Y opinión personal no pedida, siento que si ya tienen todo, los premios, el reconocimiento, los contactos, pues regresar a lo más básico de la cocina, que es un sabor rico y sorprendente es lo que aquí falta. Me mamaría que TODAS mis experiencias fueran increíbles pero pues nunca ha sido así. #costarica #comida #foodreviews #sanjose #sikwa #50best #restaurante #centroamerica #michelin