Tiktoker extranjero se quejó de tres cosas que no le gustan de Costa Rica y le llovió duro

Se quejó de algo de Costa Rica y los ticos se le fueron encima. (Camcito/TikTok)

El creador de contenido Camcito, como se hace llamar en redes sociales, causó reacciones al quejarse de algunas cosas que no le gustan de Costa Rica, donde vive desde hace unos meses.

“Tres cosas que no me gustan de Costa Rica: número 1, la presa, o sea, cada vez que cruzo la calle es una p@#% pesadilla. Número 2: los precios en el súper y número 3, la terminal 7/10″, comentó el joven en su video.

Sus palabras encendieron a muchos ticos, quienes no tardaron en lanzarle críticas, a pesar de que Camcito suele publicar contenido elogiando la cultura costarricense.

“No venga y ya”, “¿Y si lo invitamos a conocer la fuente de la Hispanidad?“, ”Si no le gusta, amigo, no venga, no hay país perfecto", “Se puede ir cuando guste”, “Es que Costa Rica no es para pobres”, “Di, no venga, entonces, papi”, comentaron algunos, mientras que otros, respaldaron su opinión y coincidieron con algunos de sus puntos.